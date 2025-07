Milan: affare a centrocampo dalla Serie A, intreccio con la Juve

Il Milan valuta un altro centrocampista oltre all’organico che si sta già formando e l’affare di calciomercato arriva dalla Serie A.

Si tratta di un intreccio di calciomercato che riguarda il Milan, la Roma e la Juventus per la notizia che è stata svelata dal giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà.

Lo scambio tra Roma e Juventus non si farà per una discrepanza abbastanza netta sulla valutazione di calciomercato tra le parti per i due centrocampisti. Ed ecco che quindi i rossoneri possono provare ad inserirsi, arricchendo quello che è il valore tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Roma e Juve, niente scambio: s’inserisce il Milan

Non si farà lo scambio tra Roma e Juventus e ad approfittarne potrebbe essere il Milan. L’intreccio riguarda la possibilità di vedere il centrocampista non più alla Juventus, ma al Milan, considerando che resta in uscita dal suo club di appartenenza.

I rossoneri dopo aver preso sia Ricci che Modric, ma con Bennacer in uscita e altre cose da sistemare tra chi partirà, potrebbero tornare in corsa riportando a Milano un ex proprio calciatore che non fece benissimo da giovane in rossonero.

A distanza di tempo e tra le idee di Allegri, potrebbe tornare in auge Bryan Cristante per il Milan. Il tecnico livornese lo avrebbe voluto già a Torino, quando allenava la Juve. Malgrado il rinnovo che non arriva per McKennie, invece, è difficile pensare che la Juventus vada a separarsi dal proprio centrocampista, portandolo al Milan di Allegri e rinforzando quindi un organico come quello dei rossoneri che si candida come potenziale antagonista del Napoli per l’accesissima lotta Scudetto che sarà in questo campionato 2025/2026.

Un altro centrocampista per il Milan: affare low cost

L’affare low cost spinge il Milan a pensare di arricchire il centrocampo con un altro acquisto. Sarebbe quello che porta a Bryan Cristante, calciatore che è finito ai margini del progetto con Gian Piero Gasperini e che potrebbe arricchire il reparto in mezzo al campo di Allegri per il Milan, nella prossima stagione.

Si tratta di Cristante che, per circa 5-10 milioni di euro complessivi si cartellino e ingaggio, potrebbe tornare al Milan. I rossoneri, prendendo Cristante, completerebbero quello che è un centrocampo fatto di titolari e alternative considerando che Bennacer, sempre più vicino ad un trasferimento in Arabia Saudita, non ha mai convinto davvero il neo-allenatore livornese. Discorso piuttosto simile per Adli, al contrario di Warren Bondo che continuerà ad essere valutato.