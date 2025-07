Milan, affare ai dettagli: l’indizio è inequivocabile!

Il Milan si appresta a chiudere un nuovo colpo di mercato: la società rossonera è ad un passo dal suo obiettivo. L’ultimo indizio non lascia dubbi.

È un Milan scatenato e con le idee molto nitide quello che si è riversato su questa sessione estiva di calciomercato. La società rossonera sta lavorando quotidianamente per mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri una rosa pronta a recitare un ruolo da protagonista ai vertici del campionato di Serie A.

Pochi giorni fa, il Milan ha finalizzato il suo primo colpo estivo, regalando alla piazza rossonera Samuele Ricci. Ma il club lombardo non intende fermarsi all’ex Torino e sta continuando a spingere per chiudere un nuovo acquisto sempre a centrocampo.

L’indizio è inequivocabile: nuovo colpo in arrivo!

Il Milan vuole rendere il centrocampo uno dei suoi principali punti di forza in vista della prossima stagione. Infatti, in queste ore, il club rossonero sta continuando a pressare il Club Brugge per assicurarsi le prestazioni di Ardon Jashari. Il calciatore classe 2002, spinto dal desiderio di vestire rossonero, ha ottenuto il via libera dalla società belga per restare a casa e non prendere parte all’amichevole in Scozia contro i Glasgow Rangers.

A quanto pare, in Belgio sarebbero rimasti i giocatori che il Brugge non ritiene al centro del progetto per la prossima stagione. Indizio che avvicina ancor più Ardon Jashari al Milan. Il centrocampista svizzero ha espresso chiaramente al club belga la volontà di trasferirsi al club rossonero. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe ancora in attesa di una risposta da paese della società di Jashari. Per ora, entrambi i club sembrano fermi nelle proprie posizioni.

Il Milan ritiene di aver riconosciuto ampiamente il valore del calciatore, avendo offerto al Club Brugge una proposta da 30/35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La compagine belga, invece, non avrebbe intenzione di smuoversi dalla richiesta di 35 milioni come base fissa, a cui andrebbero aggiunti i bonus.

Nonostante ciò, il Diavolo avrebbe dato un ultimatum alla società di Jashari: i rossoneri non faranno altre offerte. La sensazione, vista anche la forte pressione del calciatore, è che a breve il Club Brugge dia il via libera al trasferimento. Anche perché il passo indietro è stato già fatto dalla società belga, lasciando il giovane giocatore a casa in vista del mini ritiro nel Regno Unito.