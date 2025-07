Milan, affare col Fulham: i dettagli dello scambio per Adama Traorè

L’affare di calciomercato il Milan potrebbe realizzarlo dalla Premier League, completando così con uno scambio quello che è il reparto che va sistemato per Massimiliano Allegri.

Nel corso della mattinata si sono registrate alcune notizie in merito alla separazione dal Milan per uno di quei calciatori che, nel suo periodo vissuto in rossonero, non ha brillato per quanto mostrato in campo nelle sue partite.

È a causa proprio dello scarso rendimento che il Milan avrebbe scelto di separarsi dal proprio giocatore. Approfittando di una situazione in uscita dalla Premier League e precisamente dal Fulham, ecco che i rossoneri possono piazzare il colpo per Adama Traorè.

Calciomercato Milan: scambio col Fulham

Nel corso di questa mattina erano circolate alcune voci in merito all’addio al Milan. Le notizie sono state rilanciate poi dai media inglesi in merito alla possibilità di vedere uno scambio tra le parti, per un’operazione che a quel punto sarebbe legata ad uno scambio di cartellini alla pari.

I rossoneri hanno deciso di tenere probabilmente all’Alexis Saelemaekers, avendo all’interno della rosa a disposizione del tecnico livornese un “jolly” vero e proprio. A dire addio invece sarà Samuel Chukwueze, esterno che al Milan non ha davvero mai convinto.

L’ex esterno del Villarreal piace fortemente ad un club inglese che ha da sistemare quello che è il lato esterno del campo, proprio liberando Adama Traorè. Approfittando di questa situazione che è stata svelata da Telegraph, il Milan potrebbe legare la doppia operazione: far uscire Chukwueze e fare entrare Adama Traorè.

Mercato Milan: il valore economico dello scambio

In questo momento, l’unica squadra di aver mosso davvero un tentativo tra le due è stata quella inglese, che avrebbe presentato un’offerta da 12 milioni di euro per Samuel Chukwueze. I rossoneri, che vanno a caccia di riflesso ad un esterno a tutta fascia da alternare nella zona offensiva di Allegri, potrebbero presentare una controproposta di scambio al Fulham considerando che la società britannica ha da risolvere quella che è una complicata situazione legata allo spagnolo.

L’esterno ex Barcellona piace anche al Napoli che, dopo aver visto sfumare Dan Ndoye, ha urgente bisogno di un colpo sulla fascia. Dal canto proprio il Milan può approfittare di questa situazione proponendo uno scambio alla pari tra Samuel Chukwueze e Adama Traorè. Nelle valutazioni dei due club però ci sarebbe una discrepanza. Secondo il Fulham, il valore di Adama Traorè toccherebbe i 15 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti col Milan che, ad oggi, pare certo della sua separazione da Chukwueze.