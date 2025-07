Milan, affare con scambio: il nuovo attaccante “grazie” a Fonseca

L’affare del Milan può arrivare grazie a Fonseca e all’interesse messo in piedi nel recente periodo, che rilancia l’opzione dello scambio.

Paulo Fonseca, ex allenatore dei rossoneri, ha fatto chiaro al suo Lione che ha bisogno di innesti e uno tra questi arriva dal Milan, per quello che in casa Lione sarebbe un vero e proprio colpo da novanta considerando l’enorme livello messo in evidenza dal giovane fuoriclasse del Milan.

Perché l’interesse dei francesi per il giocatore del Milan, spinge di riflesso i rossoneri ad un’ipotesi di calciomercato: proporre una contro-offerta per andare a sistemare le cose nell’attacco di Allegri, prelevando l’attaccante che stando ai parametri avrebbe un valore di calciomercato più o meno di 20-30 milioni di euro. Scavalcando così Vlahovic e mettendo in piedi uno scambio, più conguaglio economico in favore del Lione, ecco che arriverebbe il nuovo centravanti dalla Ligue 1. Un attaccante che finirebbe al Milan “grazie” all’ex Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan: scambio col Lione “grazie” a Fonseca

Il calciomercato del Milan “rischia” di passare dalle idee di Fonseca. Il motivo è legato all’interesse del tecnico portoghese ed ex rossonero proprio sul portiere che aveva intravisto nella sua breve esperienza a Milano.

Portiere dell’Under 20 della Nazionale italiana e aggregato alla Prima Squadra di Massimiliano Allegri, il classe 2005 è uno dei gioielli di casa Milan e i top club d’Europa hanno messo gli occhi su di lui. Tra questi anche il Lione che potrebbe pensare di utilizzarlo, nonostante la giovane età, come portiere titolare dell’oggi e del domani. E questo spingerebbe il giocatore ad accettare la destinazione in Francia.

Al contempo, però, il Milan potrebbe scegliere di approfittarne, non incassando soltanto i 5 milioni di euro circa che potrebbe chiedere per il suo cartellino. Ammorbidendo le richieste economiche per Mikautadze, il Milan potrebbe chiedere lo scambio al Lione tra il georgiano e Torriani.

Le cifre dell’operazione del Milan col Lione

Il Milan può arrivare quindi all’attaccante georgiano che, dopo un anno dal suo arrivo al Lione e dopo i problemi finanziari del club, potrebbe già dire addio.

Si tratta del giocatore georgiano che impressionò nella passata estate dopo l’annata al Metz, tanto da convincere il Lione a puntare su di lui considerando che, dopo quanto fatto di buono con Kvaratskhelia e compagni ad Euro 2024, è arrivato all’OL per 18,5 milioni di euro. Sarà invece per 15 milioni più il cartellino di Torriani che il Milan potrebbe vedere arrivaare Georges Mikautadze. L’attaccante georgiano, a caccia di una nuova esperienza, rientrerebbe tra le possibilità dei rossoneri che, in questo momento, pare abbiano mollato la pista Vlahovic.