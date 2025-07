Milan, affare dalla Spagna e beffa al Barcellona: le cifre – Sky

Dopo aver concluso l’operazione Ricci, ufficializzata nel corso di questa serata, Igli Tare lavora ai diversi colpi in arrivo per Allegri.

Nel corso dell’edizione di Calciomercato – L’Originale, il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha svelato i contatti del Milan per il nuovo terzino.

Per i rossoneri sarebbe un’operazione low cost, sulla quale si tenterebbe di battere la forte concorrenza del Barcellona. Il club blaugrana avrebbe individuato in lui il terzino del domani, ma al fine proprio di anticipare una concorrenza che sarebbe poi spietata, Igli Tare avrebbe deciso di partire all’assalto per tentare di concludere l’operazione quanto prima.

Calciomercato, colpo dalla Liga: il Milan accelera per il terzino

L’affare arriverebbe dalla Spagna, precisamente dall’Almeria. Il Milan ha intenzione di anticipare la concorrenza del club catalano e dei diversi top club che stanno cercando di muoversi verso il classe 2003 che sembrava, nella scorsa estate, ad un passo dall’approdo alla Serie A.

Prima dell’interesse che si è acceso tra Milan e Barcellona, il terzino spagnolo sembrava poter arrivare in Serie A per giocare all’Atalanta, club che decise poi di puntare su altro per il proprio futuro.

Alla fine, il terzino spagnolo, potrebbe sì dire addio all’Almeria, ma per giocare in un club diverso da quello degli orobici. Come ha fatto sapere la stessa fonte, ci sarebbe il Milan adesso in contatto con Marc Pubill, nell’intento di concludere al più presto una trattativa che adesso ha un valore ben preciso, ma un domani, rischia di essere “al rialzo”. Specie se come concorrenza c’è quella del club catalano.

Le cifre sul nuovo terzino del Milan

Il Milan cerca un nuovo terzino destro dopo la separazione ufficiale con Calabria che è stato svincolato ed Emerson Royal fuori dal progetto di Allegri. Nell’intento di Igli Tare c’è quello di trovare un esterno a tutta fascia, anche se giovane, ma già forte.

Si sarebbero registrati dei contatti nelle ultime ore proprio da parte del Milan, con l’Almeria, per Marc Pubill. Il terzino a tutta fascia dell’Under 21 della Spagna rappresenta ad oggi uno dei calciatori tra i giovani più interessanti del panorama calcistico in Spagna. È per questo che il Barcellona vorrebbe aggiudicarselo per poi lasciarlo in prestito altrove magari, al fine di farlo crescere. Per il Milan, invece, arriverebbe come titolare. E il costo del cartellino è di circa 15-20 milioni di euro. Per chiudere, l’Almeria avrebbe già fatto sapere che non si giocherà al ribasso.