Milan, aggiornamento sul futuro di Emerson Royal: la volontà del calciatore

Il futuro di Emerson Royal in rossonero sembra non essere certo e il calciatore sembra aver preso una decisione.

Comincia a prendere forma il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri: la squadra rossonera, dopo i primi giorni sotto la guida del nuovo tecnico a Milanello, si trova ora a Singapore per preparare la nuova stagione, che inizierà a metà agosto, nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. Poi ci sarà la prima giornata di campionato, fissata per il 23 agosto, contro la Cremonese, neo promossa in Serie A. La squadra rossonera, rispetto alla passata stagione, presenterà qualche cambiamento anche a livello di organico, con i primi cambiamenti che sono già in atto: a salutare definitivamente i rossoneri sono stati Reijnders, Theo Hernandez e Kalulu. Ma le cessioni possono non finire qui.

Milan, Emerson Royal ha deciso: la volontà per il proprio futuro

Uno dei giocatori che non è partito per la tournée asiatica e che è prossimo a lasciare il Milan è Emerson Royal, terzino brasiliano arrivato al Milan solo la scorsa estate, ma che si è rivelato essere più un flop che altro. Allegri sembra essere stato chiaro con lui e ora il Milan sta cercando una nuova sistemazione.

Negli ultimi giorni, il Besiktas ha mostrato interesse nei confronti del calciatore ed è pronto a fare l’offerta ufficiale al Milan, che può accettare e quindi vendere il calciatore a titolo definitivo. Emerson Royal, dopo alcuni pensamenti, ha dato il primo ok al passaggio in Turchia: ora i due club dovranno trattare e trovare un’intesa, che sia favorevole anche al calciatore.