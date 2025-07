Milan, Allegri ha deciso: cessione in vista, non ci sarà al raduno

Adli, l’esilio rossonero: fuori dai piani di Allegri, si allenerà con il Milan Futuro

Un addio mai annunciato, ma ormai nei fatti. La parabola di Yacine Adli al Milan è scivolata silenziosamente verso i margini, fino a trasformarsi in un vero e proprio esilio sportivo.

Nessuna convocazione per il raduno della prima squadra, nessuna chance per mettersi in mostra davanti a Massimiliano Allegri. Il centrocampista franco-algerino è stato bocciato prima ancora di cominciare, e da lunedì 14 luglio si allenerà con il Milan Futuro, la neonata squadra Under 23 che giocherà in Serie D. Un ridimensionamento netto, che ha del clamoroso.

Adli verso l’addio: tutte le news

Solo pochi mesi fa, Adli brillava con la maglia della Fiorentina, titolare in Serie A e protagonista di un’ottima seconda parte di stagione, finché alcuni problemi fisici non ne hanno limitato il rendimento. Rientrato a Milano con la speranza di giocarsi le sue carte, ha invece trovato la porta chiusa in faccia: il Milan ha già fatto altre scelte. Gli arrivi di Modric e Ricci, due giocatori con caratteristiche molto simili alle sue, hanno chiuso ogni spiraglio.

Zero polemiche, solo allenamenti e silenzio. Adli, da professionista, ha continuato a lavorare anche in vacanza, come testimoniano i suoi canali social. Eppure la delusione è palpabile. Il suo sogno era quello di restare al Milan, di potersi guadagnare il posto, ma quella chiamata di Allegri non è mai arrivata.

Nel frattempo, il mercato chiama. Ma Adli ha detto no allo Spartak Mosca, spiegando chiaramente di volere un progetto europeo di alto livello. Ha anche rifiutato il ritorno a Firenze, deciso a non accontentarsi e a inseguire un’occasione che, per ora, non è arrivata.

Il rebus resta aperto. Il centrocampista aspetterà, probabilmente fino ad agosto, quando le squadre con buchi a centrocampo torneranno a cercare occasioni. Fino ad allora si allenerà con i ragazzi del Milan Futuro.