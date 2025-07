Milan, Allegri ha scelto: attaccante in arrivo!

Mister Massimiliano Allegri insiste: vuole lui come nuovo attaccante del Milan. Tare prepara l’affondo decisivo.

Il Milan sta cercando con insistenza un nuovo attaccante da mettere quanto prima nelle mani di mister Massimiliano Allegri. Regalare al tecnico un bomber sarebbe una delle priorità assolute del club rossonero, dato che il reparto avanzato è stato praticamente svuotato. Con le partenze di Abraham, Jovic e Camarda, è rimasto il solo Santiago Gimenez come punta a disposizione. Dunque, il Milan è chiamato ad intervenire sul mercato per portare ai piedi della Madonnina un nuovo centravanti.

Allegri non ha più dubbi: vuole lui come nuovo bomber rossonero

Negli ultimi giorni, al Milan sono stati accostati diversi nomi per il reparto avanzato, in particolar modo quelli di Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Nicolas Jackson del Chelsea. Tuttavia, entrambi i centravanti costano troppo. Il prezzo dell’attaccante della compagine tedesca si aggira sui 65 milioni, mentre il bomber dei blues è valutato intorno ai 45 milioni di euro.

Insomma, cifre che il Milan sembra non voler sborsare per risolvere la questione attaccante, anche perché mister Massimiliano Allegri starebbe continuando a spingere per avere in rossonero un bomber della Serie A. Sarebbe ancora in piedi la pista Dusan Vlahovic per il Milan. La società rossonera, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, potrebbe decidere di muovere dei passi decisivi per il centravanti serbo tra qualche settimana.

Il Diavolo lo avrebbe messo in cima alla lista delle preferenze già da diverso tempo, mostrandosi pronto a sfruttare la spaccatura insanabile che si è creata tra la Juventus e Dusan Vlahovic. L’attaccante classe 2000 è stato etichettato come un esubero in casa bianconera, un peso da togliersi di dosso al più presto considerato l’ingaggio da 12 milioni a stagione. Per rientrare nei parametri rossoneri, l’ex bomber della Fiorentina dovrà rinunciare proprio ad una buona parte del suo attuale ingaggio.

Uno sforzo che il centravanti serbo sembra deciso a compiere pur di lasciare la Juventus e ritornare sotto la guida di Max Allegri. Diversamente da Nicolas Jackson e Victor Boniface, il costo d’operazione di Vlahovic è decisamente più alla portata, sopratutto perché è in scadenza a giugno del 2026. La Juventus, infatti, chiede 20/25 milioni per il centravanti serbo. Una somma che il Milan sarebbe intenzionato a spendere per assicurarsi le prestazioni di Dusan.

Mercato in uscita: la trattativa è bloccata!

Giungono novità, non positive, anche in ottica cessioni. Stando agli ultimi rumors, la trattativa tra il Milan ed il Galatasaray per l’interruzione anticipata del prestito di Alvaro Morata sarebbe completamente bloccata. Al momento, il club turco non avrebbe ancora dato il via libera per l’addio dell’attaccante spagnolo, che punta al ritorno in Serie A. Alvaro Morata, infatti, starebbe spingendo insistentemente per ritornare in Italia e ricongiungersi a Cesc Fabregas, suo compagno di squadra ai tempi del Chelsea.

L’attaccante ex Real Madrid avrebbe già da tempo detto sì al Como, mostrandosi entusiasta di vivere una nuova avventura in Serie A. L’esperto calciatore, che da qualche giorno ha ripreso gli allenamenti con il Galatasaray, avrebbe ribadito alla dirigenza turca di voler lasciare Istanbul per trasferirsi a Como. Tuttavia, per ora non sarebbe stato ancora trovato alcun accordo tra il Milan e la società giallorossa.