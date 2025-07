Milan, Allegri lo boccia: si pensa al clamoroso ritorno

Il calciatore è stato bocciato da Allegri e ora si pensa a trovare una sistemazione: si pensa alla clamorosa ipotesi di ritorno

Durante questa tournée estiva, Max Allegri avrà la possibilità di valutare tutta la rosa a sua disposizione. Tra i nomi maggiormente attenzionati dal tecnico rossonero ci sarà sicuramente Ruben Loftus Cheek: l’inglese è l’esempio perfetto del centrocampista box to box che piace all’ex allenatore della Juventus, una sorta di nuovo Adrien Rabiot, corteggiato all’inizio del mercato.

Nessuno a Milanello discute le qualità tecniche e fisiche dell’inglese, il suo problema principale, che lo attanaglia dall’inizio della sua carriera, è la cartella medica: nella scorsa stagione l’inglese ha avuto diverse ricadute agli adduttori e ha saltato un totale di 127 giorni, essendo di fatto inutilizzabile in tutta la stagione.

Se per l’inglese si paventano le chance di riconferma e di rivalorizzazione, ci sono elementi in rosa che sembrano già essere stati bollati come inadatti: Filippo Terracciano è tra questi.

Milan, Terracciano non convince: può tornare a Verona

Tra gli acquisti che più facevano presagire a un roseo futuro figurava sicuramente Filippo Terracciano: classe 2003, fa il suo esordio in Serie A ad appena 19 anni. Con il Verona si impone rapidamente come titolare, sfruttando la sua capacità di giocare senza problemi sia a destra che a sinistra.

Nel gennaio del 2024 è passato al Milan per 4.5 milioni ma, complice la concorrenza di Theo, ha faticato a ritagliarsi uno spazio dal primo minuto nello scacchiere rossonero: ora, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Terracciano potrebbe tornare al Verona in prestito con diritto di riscatto.

Milan, il difficile impatto di Terracciano: “Ho sofferto tanto”

Come molti giovani “costretti” a lasciare casa molto presto, Filippo Terracciano ha raccontato in passato dei problemi relativi alla lontananza da casa e alla solitudine. “Devo dire che ho sofferto l’adattamento. Non solo perché era il Milan, una realtà fatta di grandi campioni. Era la prima volta che andavo a vivere da solo e andavo via di casa. Dopo qualche mese è arrivata la mia fidanzata che mi ha dato più stabilità. Poi ho fatto un lavoro mentale fatto con un professionista e questo mi ha aiutato molto.”

Anche la poca confidenza coi compagni ha inciso sulle difficoltà di adattamento di Terracciano: “Sentivo che il gap tra me e i miei compagni era più mentale. Sono riuscito ad entrare in confidenza con i compagni ed è venuto tutto più facile. Quando sei libero con la testa vengono fuori le qualità che abbiamo“.