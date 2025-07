Milan, Allegri si oppone alla cessione: lo vuole valutare in ritiro

Mister Massimiliano Allegri dice no alla cessione: vuole valutare il calciatore rossonero in ritiro. Decisione netta!

In questa fase di calciomercato, il Milan starebbe lavorando principalmente sul potenziamento del reparto di centrocampo. Nelle ultime ore, il club rosanero ha definito l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino e conta di chiudere i discorsi anche per Ardon Jashari del Bruges.

Le operazioni in entrata, però, comportano di conseguenza a dei movimenti in uscita. Il Milan, infatti, nelle prossime settimane spera di piazzare qualche calciatore in esubero proprio in mediana. Su uno di questi, però, Massimiliano Allegri si sarebbe opposto alla cessione.

Allegri dice no: cessione negata

Stando alle ultime informazioni raccolte dal quotidiano ‘Tuttosport’, mister Massimiliano Allegri avrebbe negato la cessione di Warren Bondo. Prima di dare il via libera all’eventuale partenza del centrocampista ex Monza, il tecnico toscano vorrebbe prima valutarlo per bene in occasione del ritiro precampionato.

Allegri, di fatto, avrebbe invitato la società rossonera a mettere in stand-by la cessione del centrocampista classe 2003. Nonostante il poco spazio trovato nella seconda metà di stagione al Milan, Bondo ha comunque mercato. Il calciatore francese piace al Burnely, che lo avrebbe richiesto in prestito,

Discorso diverso, invece, per Yacine Adli e Ismael Bennacer. Entrambi non rientrano nei piani del club: i due giocatori non sono stati riscattati rispettivamente da Fiorentina e Marsiglia al termine dei prestiti. In uscita c’è anche Tommaso Pobega, il quale potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto del Bologna.