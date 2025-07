Milan, Allegri sicuro: “Questo è il vero obiettivo”

A due giorni dalla gara amichevole contro l’Arsenal a Singapore, Max Allegri è tornato a parlare degli obiettivi del Milan in questa stagione

Sta per iniziare ufficialmente l’Allegri-Bis: dopo gli 8 anni di Juventus il tecnico toscano è tornato nel posto che l’ha reso grande con in mente chiaro l’obiettivo di riportare il Milan nei palcoscenici che gli competono. I rossoneri sono partiti alla volta di Singapore per la consueta tournée estiva in Asia, dove affronteranno avversari di primissimo livello.

Il primo scoglio sarà l’Arsenal di Arteta, vice campione d’Inghilterra e semifinalista dell’ultima Champions, piegati solo dal Paris Saint-Germain poi risultato vincitore. La seconda tappa sarà Hong Kong, dove affronteranno invece il Liverpool di Slot, vincitore della Premier, poi sarà la volta dell’Australia, dove giocheranno contro il Perth Glory, il prossimo 31 luglio.

Milan, Allegri in conferenza: “L’obiettivo è tornare in Champions”

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla prima sfida della stagione contro l’Arsenal, Max Allegri ha parlato di vari temi legati al mondo Milan, dalla presenza di Modric agli obiettivi stagionali.

“Il Milan è una grande squadra e come tale deve puntare a tornare in Champions League, non sarà facile perché ci sono squadre molto attrezzate ma questo è l’obiettivo principale. Abbiamo iniziato da 20 giorni, la squadra sta lavorando molto bene. Modric è un campione, lo aspettiamo il prossimo 4 agosto. Porterà tantissimo sia a livello tecnico che di leadership. Il non avere le Coppe ti aiuta per gli allenamenti ma ti priva dell’adrenalina delle grandi notte europee.”