Milan, alternativa a sorpresa a Jashari: battute Juve e Roma

Il Milan spinge per Jashari, ma c’è già il piano B se l’affare con il Bruges non andrà in porto: sfida totale con bianconeri e giallorossi

Sono questi i giorni in cui si costruisce il futuro, o almeno parte di esso, per tutti i club calcistici in vista della prossima stagione. Siamo ormai nella fase calda del calciomercato ed è il momento di concretizzare le trattative avviate in questo periodo. Lo sa bene il Milan, che come noto si sta ricostruendo andando a caccia di un ruolo da protagonista nella nuova annata.

I rossoneri sono attesi al riscatto dopo un 2024/2025 da dimenticare in fretta. Tanti gli errori commessi negli ultimi dodici mesi a cui porre rimedio, l’abbrivio sembra positivo. E infatti se la squadra è già al lavoro in campo, sul mercato Tare si sta dando da fare per comporre una rosa il più possibile competitiva.

Dopo Ricci, i rossoneri sperano di concretizzare il forcing per Jashari. Lo svizzero del Bruges è obiettivo conclamato, fino a questo momento i belgi hanno alzato il muro. Il Milan capirà a breve se l’ultimo rilancio sarà andato a segno. Se così non dovesse essere, bisognerebbe andare alla ricerca di un nuovo colpo a centrocampo. E l’alternativa a Jashari ci sarebbe già.

El Aynaoui, sul centrocampista del Lens si scatena l’asta della Serie A

Ne scrive ‘Footmercato’, in Francia, secondo cui il Milan si sarebbe inserito per El Aynaoui. Un nome comparso spesso nelle cronache degli ultimi giorni di mercato, visto il tentativo fatto dalla Roma con il Lens.

I giallorossi hanno proposto ai francesi 20 milioni di euro, ritenuti insufficienti. La quotazione si aggira sui 30 milioni di euro. Ebbene, il Milan potrebbe ridirezionare il budget stanziato per Jashari proprio sul marocchino con cittadinanza francese, classe 2001. Beffando la Roma ma anche la Juventus, che pure lo starebbe monitorando.

Milan, sorrisi e ottimismo ma con giudizio: Allegri ci crede

Le schermaglie di mercato infiammano già il clima in Serie A, la prossima stagione si annuncia molto combattuta. E il Milan di Allegri vuole dire la sua.

Atteggiamento concentrato ma sorridente, quello del tecnico livornese al suo nuovo debutto in rossonero. Un modo di fare che lascia trasparire buone sensazioni. Allegri appare convinto delle potenzialità del nuovo Milan, concentrandosi non solo su chi arriverà ma anche sul contributo che potranno dare quelli della vecchia guardia. Come Leao, già spronato dal tecnico. Una scommessa che può essere vinta.