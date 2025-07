Milan, altro che Xhaka: il colpo arriva dal Bayern per 30MLN

Il Milan perde Xhaka, che sembra destinato alla Juventus, stando a ciò che svelano questa mattina i media in Italia.

Ma perdere Xhaka non vorrà dire perdersi nel mercato che vede Igli Tare preparato ad ogni evenienza e una tra queste, appunto, è quella legata allo svizzero.

Chiaro è che piaceva e piace tutt’ora al Milan, ma alcune cose nei giorni scorsi hanno frenato l’affare col Milan che ha puntato forte su Ricci fino ad ufficializzare il colpo e che potrebbe, portando nella rosa anche Luka Modric, inserire un altro centrocampista e sempre legato a quella che è un’occasione di mercato che arriva dalla Bundesliga, questa volta dal Bayern Monaco.

Calciomercato Milan: niente Xhaka, occasione dal Bayern Monaco

Stando a ciò che riportavano anche tempo fa dalla Bild quando il Bayern Monaco inseriva i cartellini di alcuni giocatori in uscita come Kim e il centrocampista che torna tra le idee dei rossoneri, per arrivare a Rafael Leao, occhio alle possibilità che si aprono adesso.

Senza Xhaka, il Milan potrebbe trovarsi a dover inserire nella propria rosa un altro centrocampista. Questo, arriverebbe nel nome del calciatore portoghese che, dopo un Mondiale per Club che pare non aver cambiato le cose per il proprio futuro sull’uscita che lo riguarderà, potrebbe fare appunto al caso del club rossonero e del centrocampo che sarà di Allegri.

Si tratta di un vecchio obiettivo, non più giovanissimo, ma comunque nel vivo della sua carriera. Joao Palhinha, salutando il Bayern Monaco, rappresenterebbe un’occasione importante per il Milan.

Milan, colpo dal Bayern: può arrivare con lo sconto

Igli Tare studia le strategie per accontentare Allegri sui colpi di mercato e con la possibilità di vedere innesti importanti, magari con formule che riescano a convincere club blasonati come il Bayern Monaco, da aggiungere alla rosa proprio di Max in vista di un’annata che i rossoneri sperano di vivere in pieno stile Napoli. A sorpresa, il Milan, potrebbe puntare allo Scudetto, alzando l’asticella del ritorno in Champions League come obiettivo primario. E per farlo, molte cose, dovranno passare dal calciomercato.

L’attuale valore di Joao Palhinha è di circa 30 milioni, ma i rossoneri sperano di poter chiudere l’affare per molto meno. Escludendo adesso Leao dalla trattativa col Bayern, Palhinha resta comunque un’idea per il Milan. I rossoneri potrebbero provare a prelevarlo in prestito con un’opzione di riscatto valida appunto per 25-30 milioni oppure di versarne 20 cash, calando in ogni caso le pretese economiche che fa il Bayern sulla sua cessione.