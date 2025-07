Milan, niente Napoli: Musah in Premier per uno scambio

Prosegue la rivoluzione tecnica di Igli Tare e Massimiliano Allegri: anche Musah tra i giocatori da sacrificare

In attesa di annunciare Luka Modric come primo colpo della sessione estiva di calciomercato, il Milan lavora su più fronti per rinforzare la squadra.

Sono diverse le valutazioni in corso in casa Milan in merito al futuro di molti calciatori attualmente in rosa. Dopo aver già ceduto Tijiani Reijnders e in attesa di piazzare anche Theo Hernandez, il club rossonero valuta seriamente la situazione di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense (ma di origini inglesi) classe 2002 resta infatti tra gli elementi in uscita. Era finito al centro di una vera e propria trattativa col Napoli di Antonio Conte, ma alla fine l’affare non è andato in porto.

Il centrocampista ex Valencia e Arsenal è arrivato al Milan appena due anni fa per una cifra di poco superiore ai ventuno milioni di euro. Nel corso delle sue prime stagioni in Italia ha giocato ottanta partite con la maglia rossonera, realizzando appena cinque assist. Un rendimento altalenante quello del centrocampista nativo di New York, legato al Diavolo da altri tre anni di contratto. La sua avventura in rossonero potrebbe però finire a breve, anche in virtù di una rivoluzione del centrocampo immaginata dal tecnico Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare.

Calciomercato Milan, Musah ceduto con lo scambio in Premier

Nonostante il mancato accordo col Napoli, l’intenzione del Milan sarebbe ancora e comunque quella di cedere il giocatore classe 2002, la cui valutazione di mercato si aggira intorno ai venti milioni di euro.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, per Yunus Musah si fa sempre più concreta la pista di un ritorno in Premier League. Diverse le società inglesi interessate al centrocampista ex Valencia che piace in particolar modo al Wolverhampton. I Lupi potrebbero presto presentare un’offerta per il numero 80 rossonero, mettendo sul piatto il cartellino di Goncalo Guedes, esterno offensivo mancino portoghese classe ’96, tra due anni in scadenza di contratto. Un giocatore che potrebbe tornare utile al Milan sia in caso di partenza di Rafael Leao che di permanenza dell’esterno lusitano.