Milan, arriva il difensore dall’Inghilterra: beffa alla Juventus

Milan, nuova sfida di mercato alla Juventus: i rossoneri si fiondano sul centrale dalla Premier League

Il Milan parte con intenzioni bellicose, come annunciato dalle dichiarazioni di Massimiliano Allegri. Che il tecnico livornese si sarebbe presentato con idee chiare, pragmatismo, ambizione ma anche realismo, tutti elementi che lo hanno da sempre caratterizzato in maniera molto profonda, non potevano esserci dubbi. E tutto questo fornisce all’ambiente la garanzia sufficiente di una annata di alto profilo, diversa da quella appena trascorsa.

E’ un Milan che ha il potenziale per emergere, secondo Allegri, in ogni caso. Lo scorso anno, pur con poca continuità, in alcune prestazioni singole il Diavolo si è fatto valere. Da questo bisogna ripartire e dalla volontà di lavorare, per spingersi il più in alto possibile. Lui ci metterà del suo, ma aspetterà anche i rinforzi giusti dal mercato. In ogni caso, la sfida a tutta la concorrenza è stata lanciata. Per le prime posizioni, si dovranno fare i conti anche con il Milan.

Ed è un Milan che lancia la sfida anche sul mercato, ovviamente. Nelle ultime ore, si segnala l’irruzione rossonera su un obiettivo della Juventus: il difensore proveniente dall’Inghilterra può sbarcare a Milanello.

Adesso è il Milan in pole position per Aguerd: lo segue anche la Juve

Nei giorni scorsi, è stata almeno per un po’ piuttosto calda l’idea Naif Aguerd alla Juventus. Il centrale marocchino del West Ham non è sparito dai radar bianconeri, ma l’idea non è decollata.

I londinesi sono rimasti freddi di fronte all’ipotesi di un eventuale scambio con Rugani, per il momento Juve che si concentra su altri obiettivi. E il Milan può approfittarne. Secondo ‘Transferfeed’, presto i rossoneri presenteranno un’offerta al club e al giocatore. A quel punto, la scelta sarà di Aguerd, che di estimatori ne ha tanti in Europa (c’è anche la Roma su di lui).

Milan, manovre in difese non ancora concluse: sempre in piedi la battaglia per Leoni

Per il reparto difensivo, se non dovesse esserci il solo Thiaw in uscita, i colpi potrebbero anche essere più di uno. E il nome caldo per eccellenza rimane quello di Giovanni Leoni.

Il giovane centrale potrebbe rimanere a Parma almeno un altro anno, il club sta alzando il muro su di lui per trattenerlo. Ma né il Milan né gli altri club interessati, Juventus e Inter in testa, si arrendono. L’asta può scatenarsi da un momento all’altro e il Diavolo non vuole certo tirarsi indietro.