Milan, arriva un top dalla Premier: lo voleva mezza Serie A

Un rinforzo di lusso per il Milan dalla Premier League: prende forma la strategia di Igli Tare

C’è chi è pronto a scommettere sul colpo per l’attacco del Milan proveniente dalla Premier League: Igli Tare pronto a sorprendere tutti.

Sono molte le trattative attive in casa Milan e ancora di più le indiscrezioni giornalistiche relative a possibili colpi di mercato dei rossoneri. Ma tra notizie, voci e suggestioni potrebbe spuntare una vera e propria sorpresa di mercato per i tifosi del Milan, ma procediamo con ordine. In queste prime settimane della sessione estiva di calciomercato i rossoneri hanno ufficializzato gli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric dopo le cessioni di Tijiani Reijnders e Theo Hernandez, ceduti rispettivamente a Manchester City e Al Hilal in queste prime battute di mercato.

Ora l’attenzione del direttore sportivo rossonero Igli Tare è rivolta all’ingaggio dei nuovi terzini titolari del Milan targato Massimiliano Allegri, ma non solo. Occhi anche a centrocampo dove resta calda la trattativa per lo svizzero Ardon Jashari nonostante le resistenze da parte del Club Brugge mentre per rinforzare il reparto offensivo il sogno di Massimiliano Allegri resta ancora rappresentato dalla possibilità di ritrovare Dusan Vlahovic nella sua seconda esperienza sulla panchina del Diavolo. Una trattativa resa difficile dall’importante ingaggio percepito dal centravanti serbo (pari a dodici milioni di euro a stagione) e dalla volontà del giocatore di non svendere l’ex Fiorentina, pagato oltre ottanta milioni di euro poco più di tre anni fa.

Calciomercato Milan, bookmaker sicuri: colpaccio dalla Premier League

In queste ore, però, emerge una nuova ipotesi di mercato per il Milan che avrebbe del clamoroso. Un’ipotesi su cui in molti sono pronto a scommettere stando a quanto rivelato da Agipronews e confermato dalle principali agenzie di scommesse.

Molti bookmaker infatti indicano il Milan come possibile nuova squadra di Alejandro Garnacho, centrocampista offensivo argentino classe 2004 in uscita dal Manchester United. In passato cercato con insistenza in particolar modo dal Napoli, ma anche dalla Juventus e da altri club italiani, ora il giocatore di origini spagnole classe 2004 potrebbe finalmente approdare in Serie A, ma per vestire la maglia rossonera.