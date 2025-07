Milan, assalto al bomber per Allegri: scatto decisivo nelle prossime 48 ore

Dal calciomercato del Milan manca ancora una prima punta: nelle prossime ore i rossoneri preparano l’affondo

Ormai non è un segreto che una delle priorità del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, sia quello di avere a disposizione un bomber d’area di rigore. Anche gli osservatori più attenti avranno notato che, nell’ultima amichevole contro l’Arsenal, il tecnico livornese ha dovuto fare i conti con l’assenza di Santiago Gimenez, che non ha partecipato alla tournée, inventandosi Leao come prima punta.

Una situazione che rischierebbe di diventare insostenibile durante il corso della stagione, a maggior ragione dopo i primi, deludenti, mesi di Gimenez. Il messicano infatti non si è dimostrato all’altezza delle aspettative e, anche se Allegri sa benissimo che dovrà impegnarsi in un minuzioso lavoro di rifinitura dell’attaccante, pretende una prima punta da affiancargli. Sotto le pressioni del tecnico, il Milan potrebbe preparare l’affondo nelle ultime ore per uno degli attaccanti più incisivi del nostro campionato.

Milan, il primo nome per l’attacco viene dalla Juventus

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo proverà il blitz per Dusan Vlahovic. Nelle prossime ore , l’agente del calciatore sarà a Torino. Previsto un incontro con il club bianconero e qualcosa potrebbe sbloccarsi. I rossoneri sperano di approfittare della situazione, sempre più delicata, tra l’attaccante serbo e la Juventus. I rapporti tra le due parti ormai sembrano irrecuperabili, il giocatore ha già comunicato al club che non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra meno di un anno (giugno 2026).

La Juventus vuole evitare di trascinarsi Vlahovic fino alla scadenza e spera di cederlo in questa sessione, anche se non è disposta a regalare il giocatore, che pesa 20 milioni al bilancio. Il club però apre su un incentivo all’esodo per facilitare un accordo tra Vlahovic ed una nuova squadra, per evitare minusvalenze. Il Milan rimane ingolosito alla porta ad osservare la situazione. Intanto l’arrivo dell’agente del giocatore a Torino è previsto nelle prossime ore e potrebbe sbloccare lo stallo con la Juventus per favorire l’inserimento dei rossoneri.

Perché Vlahovic sarebbe l’attaccante “ideale” per Allegri?

Massimiliano Allegri ritroverebbe a disposizione l’attaccante che l’ha accompagnato nella sua ultima esperienza bianconera. Inutile dire che, a parte qualche frizione iniziale, le stagioni sotto la guida di Allegri, sono state le più prolifiche dell’esperienza di Vlahovic alla Juventus.

L’attaccante serbo garantirebbe grande versatilità negli equilibri tattici dei rossoneri, oltre ad essere una punta con uno spiccato fiuto del gol, all’occorrenza il serbo è dotato anche di un bagaglio tecnico che potrebbero stimolare anche il suo prossimo partner d’attacco, Santiago Gimenez. L’acquisto di Dusan Vlahovic potrebbe rivelarsi decisivo per la prossima stagione e, nelle prossime ore, il Milan punta a fare grandi passi avanti nella trattativa.