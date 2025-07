Milan, assist dalla Spagna: un altro colpo dopo Modric dal Real

Il calciomercato del Milan ha preso un’accelerata improvvisa e questa, dopo il doppio colpo a centrocampo, vede un altro assist sull’asse Spagna-Italia.

Perché il club di Milano ha preso sia Ricci, ufficializzato nel corso di questa serata, che Luka Modric che, non appena finirà questo Mondiale per Club con i suoi Blancos, saluterà definitivamente il club di Madrid per accasarsi al Milan dove, altro che vacanze, vorrà lavorare per farsi trovare pronto e agli ordini di Massimiliano Allegri.

Ma pare, Luka Modric, non essere l’unico arrivo da Madrid. Come fanno sapere dalla Spagna, l’occasione a sorpresa potrebbe arrivare sempre da un’uscita dal Real Madrid.

Calciomercato: assist dalla Spagna, occasione dal Real

Nei giorni scorsi, sempre dalla Spagna, si era vociferata l’occasione che si presenta per il Milan, in un vero e proprio ritorno di fiamma su un vecchio obiettivo.

In uscita dal Real Madrid, un altro dei calciatori che è stato trattenuto da Carlo Ancelotti ma attualmente a fine ciclo e fuori dal progetto di Xabi Alonso, farebbe al caso del Milan. Per i rossoneri si completerebbe il centrocampo se si considera la presenza di Fofana, con affianco Ricci e Modric, passando per l’alternativa proprio nel nome del centrocampista spagnolo.

Si tratta infatti di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo che non rientra più nel progetto del Real Madrid e che, a caccia di un rilancio dopo le annate in chiaroscuro tra le recenti a Madrid, potrebbe ripartire proprio a Milano. Il Real Betis avrebbe tirato i remi in barca dopo i tentativi fatti per prenderlo. Ecco perché, in un’operazione low cost, le possibilità si aprirebbero al club rossonero che lo ha seguito in passato senza riuscire a realizzare quella che fu un’operazione in prestito messa in piedi dall’Arsenal e trovata, quando era ancora giovane e promettente.

Mercato Milan: le cifre per il doppio colpo dal Real Madrid

Dopo aver già preso Luka Modric praticamente a titolo gratuito, considerando l’età e il mancato rinnovo con le Merengues, il Milan starebbe valutando un’altra operazione a cifre al ribasso che arriverebbe da Madrid.

Lo rivelano da Fichajes.net dove hanno spiegato che tirandosi indietro nei tentativi, il Real Betis, aprirebbe ogni pista possibile per i rossoneri. Per prendere Dani Ceballos potrebbero bastare 10 milioni di euro considerando che il Real Madrid, ad oggi, lo svenderebbe. L’intenzione del giocatore sarebbe quella di tornare a sentirsi importante, cosa che al Real non gli succede più. E i rossoneri, dando via sia Musah che Loftus-Cheek, gli garantirebbero un minutaggio maggiore che cerca, lo spagnolo, sognando il Mondiale 2026 con la Roja.