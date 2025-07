Milan, bomber in arrivo: il regalo dal Manchester United

Il Milan torna a guardare in casa Manchester United per l’attaccante da mettere a disposizione di Allegri: adesso cambia tutto, l’intreccio che esalta i rossoneri

Sono tanti i fronti di mercato aperti per il Milan. Concentrato in questi giorni soprattutto, come sappiamo, sulle operazioni a centrocampo, ma senza dimenticare, ovviamente, che c’è da fare anche in altri reparti. Una necessità conclamata è quella di un attaccante che possa fare da spalla a Santiago Gimenez, che da solo non basterà, al centro della prima linea, a sostanziare le ambizioni milaniste.

Del resto, tutti gli altri giocatori presenti fino a poco tempo fa, per un motivo o per un altro, sono già andati via. Morata, Abraham, Jovic, Camarda, non fanno più parte della squadra rossonera. E per questo motivo urge trovare un nome all’altezza alla svelta. Le opzioni non mancano, le suggestioni avanzate nell’ultimo periodo sono state numerose, ma chi sarà, alla fine, a vestire la casacca del Diavolo?

Alcune indiscrezioni sembrerebbero indicare che il Milan possa ottenere la risposta dal Manchester United. Sono stati tanti gli accostamenti ai ‘Red Devils’, altra nobile decaduta alle prese con stravolgimenti considerevoli. Adesso, siamo di fronte a una svolta inattesa, che può giovare ai desideri dei rossoneri.

Milan, Zirkzee arriva un anno dopo: United gelato da Hojlund

Incredibilmente, un anno dopo averlo a lungo inseguito, il Milan potrebbe mettere le mani su Joshua Zirkzee. Un ritorno di fiamma inatteso ma che potrebbe far andare tutte le tessere al proprio posto.

Secondo quanto viene riportato da ‘Givemesport’, infatti, il Manchester United è alle prese con riflessioni di una certa rilevanza. Per Hojlund gli estimatori stanno venendo meno e comunque non sono disposti a spendere le cifre richieste. Ecco perché il club britannico potrebbe tornare sui proprio passi, trattenere Hojlund anche se controvoglia e aprire alla cessione di Zirkzee. Il Milan potrebbe farsi trovare pronto all’occorrenza e cogliere l’occasione.

Milan, caccia al bomber ancora aperta: i rossoneri sfidano il Napoli per Lucca e non solo

L’olandese potrebbe far comodo, ma non è il solo nome che si sta valutando a Milanello. Anzi, nelle ultime ore la società ha attuato manovre di disturbo nei confronti del Napoli.

Battaglia aperta, con il club azzurro, con il tentativo di sottrargli Lucca, che pareva ormai vicinissimo a vestire la maglia dei campioni d’Italia. La sfida al Napoli vale anche per Darwin Nunez, anche se per quanto riguarda l’uruguaiano del Liverpool le cifre complessive dell’operazione scoraggerebbero una trattativa.