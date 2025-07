Milan, Carnevali è uscito allo scoperto: “Ci interessa”

Giovanni Carnevali ha messo nel mirino un calciatore in uscita del Milan: l’ad del Sassuolo è uscito allo scoperto.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è alle prese anche con il mercato in uscita. Il ds rossonero sta lavorando intensamente per trovare la giusta sistemazione agli esuberi in rosa, così da fare spazio ai nuovi innesti. Una soluzione potrebbe arrivare da Sassuolo: il club neroverde ha messo nel mirino un calciatore in uscita. Lo stesso Giovanni Carnevali ha confermato l’interesse.

Il Sassuolo si fa avanti: arriva l’ammissione di Carnevali

Durante il Gala Dinner Benefico “United”, l’amministratore delegato dal Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha confermato l’interesse nei confronti di Yacine Adli. L’ad neroverde ha ammesso: “È un giocatore che ci interessa. Poi è chiaro che tutti i calciatori stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando. Peccato, perché sarebbe meglio lavorare fin da subito con le squadre al completo”.

Il centrocampista francese è rientrato alla base rossonera dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina. Nella passata stagione, Yacine Adli ha messo a referto 35 presenze, 5 gol e 7 assist con la maglia viola. L’ex Bordeaux ha ben figurato nella precedente annata, eppure i toscani hanno preferito non riscattarlo. Ora, per il francese potrebbe aprirsi un altro scenario in Serie A, ossia, il trasferimento al Sassuolo. In attesa della giusta offerta, Adli si sta allenando con il Milan Futuro, dato che non rientra nei piani di Max Allegri.