Milan, c’è anche De Paul: due dettagli sbloccano l’affare

Due fattori giocano a favore del Milan che torna in corsa per De Paul: l’argentino può vestire la maglia rossonera, ecco cosa sta succedendo

In questi giorni davvero molto intensi e caldi di calciomercato, il Milan sta provando a ritagliarsi un ruolo da protagonista. E la sensazione è che i rossoneri possano realizzare grandi cose, a breve, proponendosi come una delle principali candidate alle primissime posizioni nel prossimo campionato.

Dopo una prima fase di sessione di trattative interlocutoria, Tare e i suoi collaboratori hanno ingranato le marce alte. Dopo l’arrivo di Samuele Ricci, si prevedono altre operazioni davvero molto interessanti, in diversi reparti. La volontà è quella di imbastire una squadra che possa lottare fin da subito per il vertice. E con i nomi che stanno circolando, se le varie trattative andranno in porto ci saranno buone possibilità che la squadra di Allegri lasci immediatamente il segno.

Le novità principali riguardano ancora una volta il centrocampo, con il ritorno, agli onori delle cronache, di un calciatore che il Milan ha seguito a lungo e che oggi potrebbe a sorpresa vestire la maglia rossonera dopo una lunga attesa. La situazione si mette favorevolmente per Rodrigo De Paul, le ultime notizie dalla Spagna fanno sorridere il Diavolo.

Milan, strada in discesa per De Paul: l’Atletico Madrid accorda lo sconto

Il percorso dell’argentino all’Atletico Madrid sembra destinato a interrompersi definitivamente. Lo sostiene il portale iberico ‘Fichajes.net’, secondo cui i ‘Colchoneros’ avrebbero abbassato le loro richieste per il giocatore.

Parlando di un giocatore di certo importante, ma con il contratto in scadenza nel 2026, per agevolare la sua partenza l’Atletico si accontenterebbe di 15 milioni di euro. Una cifra assolutamente alla portata delle casse del Milan, che prepara un investimento mirato e su un profilo esperto e affidabile. In più, la cessione appare vicina, dato che all’Atletico per De Paul con Cardoso e Baena in arrivo non ci sarebbe più spazio.

Milan, centrocampo di lusso: così Allegri può sognare lo scudetto

Dunque, il Milan, con Ricci, con Modric che arriverà dopo il Mondiale per Club, con Fofana e forse con Jashari, se mettesse le mani anche su De Paul avrebbe un centrocampo a cinque stelle, in senso letterale.

Non è casuale che Allegri abbia chiesto giocatori di qualità e solidi, per irrobustire la mediana, per aumentare il livello della squadra e per dare maggiore protezione alla difesa, quella che è mancata per larghi tratti della scorsa stagione. Con giocatori del genere, si può contendere il possesso della palla a chiunque. Le rivali sono avvisate, si prepara un Diavolo davvero in palla.