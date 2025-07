Milan, cercasi tesoretto per Vlahovic : in arrivo 7 milioni

Il Milan continua a seguire Vlahović e un rossonero potrebbe essere la chiave per arrivare al serbo.

Se i rossoneri sono impegnati nella tournée asiatica in vista delle amichevoli con Arsenal e Liverpool, Tare e Furlani invece stanno lavorando intensamente per assicurare a Massimiliano Allegri un gruppo pronto, possibilmente entro il 17 agosto, giorno del debutto stagionale del Diavolo in Coppa Italia con il Bari. Al momento gli innesti sono stati due ovvero Ricci e Modrić, a cui dovrebbe aggiungersi Estupiñan.

Il neo tecnico toscano ha parlato chiaramente , chiedendo un numero 9 di qualità come Dusan Vlahovic e intanto la dirigenza sta progettando il giusto piano per assicurarsi il serbo.

Colombo in partenza ? Il Parma sulle sue tracce

Dopo il prestito nell’ultima stagione a Empoli, il Milan non è ancora pienamente soddisfatto da Lorenzo Colombo e nonostante sis stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro estivo, non va esclusa una sua partenza; infatti secondo quanto riportato da TMW, in Via Aldo Rossi lascerebbero partire nuovamente il classe 2002 in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Tra le società interessate ci sarebbe il Parma alla ricerca di una punta e disposto in caso di exploit del classe 2002, ad acquistarlo definitivamente.

Cifra non elevata ma che andrebbe a riempire le casse rossonere già abbastanza ricche, dopo le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez. Sotto l’aspetto economico, non sarebbe un problema neppure per gli emiliani dopo la partenza di Bonny, senza dimenticare Leoni, oggetto dei desideri di molte squadre e valutato almeno 35 milioni. Per Colombo si tratterebbe della quarta avventura dopo Empoli, Monza e Lecce. Il bilancio di tutte queste esperienze è stato di 102 apparizioni e soprattutto 17 gol.



Milan, incognita attaccanti

Vlahović sarebbe il giocatore perfetto nella formazione meneghina, ma la trattativa non sarebbe affatto semplice. Attualmente l’unica certezza offensiva sarebbe Santiago Gimenez, anche se l’ex Feyenoord non ha ancora espresso tutto il suo potenziale con sole 6 reti nell’ultima annata. Per una squadra che vorrebbe ritornare nell’Europa che conta, servirebbero altri innesti, soprattutto dopo aver perso Abraham e Jović. L’inglese rientrato alla Roma e successivamente ceduto al Besiktas, mentre per l’ex Fiorentina, i lombardi hanno deciso di non rinnovare il contratto scaduto il 30 giugno.

Il Milan gradirebbe una punta pronta, infatti la dirigenza ha deciso per il momento di non puntare sulle giovani scommesse come Colombo appunto e Camarda ; Il classe 2008 è stato ceduto temporaneamente al Lecce, in modo da avere maggiore continuità.