Milan, che beffa dall’Inter: Marotta anticipa e chiude il colpo

Il calciomercato del Milan rischia di vedere la beffa da parte di Marotta, che anticipa così il colpo sul quale stavano avanzando riflessioni da parte di Igli Tare.

Si tratta di una possibilità che è stata svelata da La Gazzetta dello Sport che ha aperto in prima pagina quest’oggi proprio con l’annuncio sul colpo di mercato dell’Inter.

Marotta “spia” gli obiettivi di calciomercato del Milan tanto da scegliere un colpo di un certo livello che arriva dopo il prestito all’Aston Villa della passata stagione, a distanza di tempo e col Milan che si era preso un po’ dello stesso tempo per riflettere. La differenza sta nel fatto che al club rossonero stava “rischiando” di arrivare, ad oggi, come alternativa. Per l’Inter, considerando i diversi problemi che sta vivendo la squadra dopo il disastroso finale di stagione con Inzaghi prima e Chivu poi, arriverebbe per giocare titolare.

Calciomercato Inter: Marotta piazza la beffa al Milan

Sembrava poter diventare presto un nuovo giocatore del Milan, ma alla fine le cose sono cambiate nel giro di poco tempo e con l’Inter che si è inserita nelle trattative.

Arrivare a Milano è sì, una possibilità concreta, ma non per giocare in rossonero. Si tratta infatti di ciò che hanno svelato dalla rosea che, nel corso della propria edizione odierna, ha svelato quanto succederà da qui in avanti con l’assalto da parte di Beppe Marotta per il calciatore che, finendo in prestito all’Aston Villa, sembrava ancor prima poter rientrare tra le ipotesi del Milan per il 2025/2026.

C’era Rashford a gennaio che intrigava i rossoneri, ma poi le cose sono cambiate per l’alto valore di mercato che ne faceva lo United. Discorso diverso, invece, è per Asensio. L’ex fuoriclasse del Real Madrid, a caccia di un rilancio ad alti livelli per quanto riguarda l’esperienza ormai finita al PSG, farebbe al caso dell’Inter.

Asensio in Serie A: vuole giocare a Milano, il motivo

Il motivo della voglia da parte di Asensio di giocare a Milano e in un club tra i due, per giocarsi una chance al prossimo titolo di Serie A, è legato inevitabilmente a ciò che succederà al margine della stagione 2026.

Arrivare in Serie A, per giocare all’Inter, anche se non al Milan, è perché c’è un Mondiale nel quale spera di esserci. Al momento non è certo di un posto tra i convocati della Spagna ed è per questo che, finendo in Serie A e giocando eventualmente come titolare, riaccenderebbe in lui le speranze di una convocazione futura. L’approdo di Asensio a Milano è quindi possibile, ma dall’altra parte, con il nerazzurro addosso.