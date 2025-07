Milan, che beffa! Sfuma l’obiettivo, arriva la conferma dell’agente

Dopo averlo corteggiato a lungo, il centrocampista firmerà per un’altra squadra: andrà in Premier League

Durante le sessioni di calciomercato si tendono a far uscire decine e decine di nomi. Molte sono indiscrezioni, magari interessamenti o richieste di informazioni che mai si concretizzano in offerte vere. Individuare profili adatti sia dal punto di vista tecnico che da quello economico è diventata un’impresa sempre più ardua, soprattutto peri club italiani le cui risorse non sono paragonabili ai grandi club europei, specialmente a quelli di Premier.

Proprio in Premier andrà Granit Xhaka, centrocampista svizzero-kosovaro del Bayer Leverkusen cercato a lungo dal Milan e il cui nome è stato accostato nelle ultime settimane anche all’Inter in caso di cessione di Hakan Calhanoglu: la conferma arriva direttamente dal suo agente.

Milan, sfuma Xhaka: andrà al Sunderland

Granit Xhaka ha scelto l’Inghilterra. Dopo settimane di voci, trattative e accostamenti insistenti a Milan e Inter, il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen è ormai vicinissimo al Sunderland. Una vera beffa per le due milanesi, che avevano puntato sulla sua esperienza e leadership per rinforzare la mediana. I rossoneri, in particolare, sembravano a un passo dall’accordo nelle prime fasi di mercato, mentre i nerazzurri lo avevano individuato come possibile sostituto di Calhanoglu.

A chiarire il futuro del 32enne è stato il suo agente, José Noguera: “Granit vuole tornare in Premier League. Il Sunderland lo entusiasma, speriamo che il Bayer rispetti il suo desiderio e che i club trovino presto l’accordo”. Tutto sembra fatto ma, guardando quello che è successo con Laurientè, finché non ci sono le firme non è mai detta l’ultima parola.