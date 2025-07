Milan, che regalo dal Barcellona: lo hanno messo fuori squadra

Cambiano gli equilibri in maniera clamorosa al Barcellona, un top player messo fuori squadra dall’allenatore: il Milan ha una grande occasione

Siamo entrati ufficialmente nella fase più calda dell’estate, calcisticamente parlando, quella in cui le trattative di mercato iniziano a susseguirsi in rapida successione e a decollare all’improvviso. Ovviamente, tanti club vogliono essere protagonisti in questa fase e tra questi il Milan punta decisamente in alto, per riscattare la passata stagione che è stata ricca di delusioni cocenti e all’insegna di un rendimento non all’altezza delle aspettative.

I rossoneri sono tra le squadre più attive in questo momento, dopo il colpo Ricci potrebbero arrivarne altri a breve. Questo almeno è ciò che si augurano Allegri e tutto l’ambiente. I profili seguiti dalla dirigenza del Diavolo sono risaputi. Ma attenzione anche alle altre opportunità che possono aprirsi all’improvviso e che come sempre contribuiscono a rendere il calciomercato materia imprevedibile e affascinante come non mai.

Tra i grandi club internazionali in cui ci sono tanti movimenti in corso, c’è il Barcellona, che conferma la tendenza degli ultimi anni a stravolgimenti di una certa importanza. Ma le ultime notizie in tal senso spiazzano. Uno dei big finisce ai margini della rosa, per il Milan può materializzarsi una grossa occasione.

Milan, si può provare il blitz per Dani Olmo: tempo al Barcellona agli sgoccioli, gli scenari

Nonostante una annata di ottimo livello, Dani Olmo rischia di perdere il posto in squadra, per decisione dell’allenatore Flick, e questo può pesare enormemente sul suo futuro.

Secondo ‘Don Balon’, l’allenatore tedesco sarebbe intenzionato a dare priorità ad altri nomi nell’attacco blaugrana. Questo potrebbe far sì che Dani Olmo si guardi attorno per il prossimo futuro. Dal punto di vista delle cifre dell’operazione, per il Milan si tratta di un affare in salita, è vero, ma non è da escludere che si possa concordare un prestito con il Barcellona, per risolvere una grana che potrebbe pesare non poco nello spogliatoio catalano.

Milan, prosegue anche la caccia al bomber: il preferito rimane Retegui

Portare a casa Dani Olmo sarebbe una iniezione di talento di altissimo livello. Ma per il reparto offensivo, servirebbe ancora qualcosa. Vale a dire, un centravanti degno di questo nome.

Le idee di Allegri e del club in questo senso sono chiare da un po’. Gimenez da solo non basta, serve qualcuno che possa affiancarlo, per un Milan davvero competitivo per le prime posizioni. La preferenza continua ad andare verso Retegui. Trattativa dura, quella con l’Atalanta, ma il Milan continuerà a provarci nelle prossime settimane, alla ricerca di uno spiraglio.