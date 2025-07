Milan, chiaro messaggio di Allegri: colpo dall’Atalanta

Il nuovo tecnico del Milan Max Allegri ha indicato a Tare il prossimo obiettivo

In casa Milan dopo Luka Modrić e Samuele Ricci, il mercato rossonero non è di certo finito e infatti la dirigenza sta lavorando intensamente per costruire una squadra competitiva dopo il deludente ottavo posto in campionato.

In attesa di capire l’evolversi della trattativa per Ardon Jashari, il capitolo centrocampo è stato un attimo messo in standby, in modo da concentrarsi sulla difesa, settore cruciale per Allegri. Proprio il toscano ha chiesto espressamente un centrale italiano e in particolare Giorgio Scalvini.

Milan, occhi su Scalvini

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, i lombardi avrebbero fatto un sondaggio per Scalvini dell’Atalanta. L’azzurro però è reduce da un grave infortunio al crociato, infatti nell’ultima stagione ha collezionato solo 8 presenze per un totale di 371 minuti. Durante l’esperienza a Bergamo, l’azzurro sarebbe un vero jolly non solo come difensore centrale, ma anche come mediano e all’occorrenza potrebbe giocare a destra. Questa sua duttilità non è passata inosservata, non a caso sulle tracce del numero 42 c’è da tempo il Napoli ; gli azzurri hanno recapitato al presidente Percassi un’offerta da 35 milioni di euro + 5 di bonus. Dunque si è creata una vera asta, con i partenopei attualmente in vantaggio. In entrambi i club il difensore originario di Chiari formerebbe una coppia tutta italiana ; a Napoli con Buongiorno, mentre a Milano con Gabbia.

Negli ultimi anni gli orobici sono stati una bottega veramente cara e proprio il Milan ha sborsato cifre elevate per assicurarsi alcuni gioielli. Da ricordare i trasferimenti di Andrea Conti e Franck Kessié acquistati dal diavolo complessivamente per 52 milioni nel 2017. L’anno successivo toccò a Mattia Caldara, arrivato a Milano per 35 milioni.

L’Atalanta si sta preparando in caso di cessione del 21enne, ad un ennesima plusvalenza che testimonia l’eccellente lavoro del settore giovanile.

Thiaw la chiave

Per arrivare al classe 2003, in Via Aldo Rossi hanno pensato di proporre alla Dea 15 milioni + Malick Thiaw. Il tedesco in uscita dal Milan non ha soddisfatto specialmente nell’ultima annata, in cui è finito molto spesso sotto accusa e ha stabilito l’incredibile record di tre autogol in uno solo anno realizzati con Torino (andata e ritorno) e Fiorentina. Sporadiche invece le prestazioni sontuose come lo scorso novembre nel 3-1 al Real Madrid in Champions League in cui il numero 28 ha anche segnato.

Dopo essere stato cercato dal Como, chissà se un eventuale trasferimento in nerazzurro possa rigenerarlo e farlo tornare agli alti livelli visti con la maglia dello Schalke 04.