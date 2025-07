Milan, ci siamo per il nuovo centravanti: cosa manca per chiudere

Il calciomercato del Milan passa da quella che è la scelta in attacco. SportMediaset ha fatto conoscere quel che manca per l’arrivo dalla Bundesliga.

Nella lunga lista degli attaccanti che, per 30 milioni circa possono arrivare in rossonero, c’è anche il bomber nigeriano che fa al caso di diversi top club in Europa. E in Serie A, tra Juventus e altre soluzioni, a più riprese lo stesso centravanti è stato accostato per i rumors di calciomercato recenti che riguardano anche i rossoneri.

Sfumato Retegui e con l’ipotesi Mateta, alla fine è dalla Bundesliga e precisamente dal Bayer Leverkusen che può arrivare il nuovo attaccante da affiancare a Gimenez, col Bebote che non basterebbe a Massimiliano Allegri per la voglia di assicurarsi un nuovo attaccante di spessore per l’ambizione alta di mettersi in lizza per lo Scudetto 2026.

Milan, colpo da 30 milioni: il nuovo bomber dalla Bundesliga

Potrebbe arrivare dal Bayer Leverkusen il nuovo attaccante del Milan e sarebbe nel nome di una delle punte più forti in Europa e chiaramente della Bundesliga.

Il Bayer Leverkusen che ha bisogno di monetizzare, magari puntando su altro, nel suo percorso di rivoluzione e dopo aver venduto anche Wirtz con destinazione al Liverpool, potrebbe scegliere di lasciarsi convincere dalle proposte da 30 milioni di euro che vogliono per il cartellino del bomber nigeriano.

Victor Boniface, arrivando in Serie A, giocherebbe per il Milan. Il club rossonero dovrà versare nelle casse del Leverkusen una cifra intorno ai 30 milioni di euro, così come hanno fatto sapere dalla stessa fonte che ha svelato la possibilità di vedere un altro nigeriano di top livello dopo aver già visto i due Palloni d’Oro del continente africano come Ademola Lookman e Victor Osimhen.

Cosa manca per chiudere: forte concorrenza in Serie A su Boniface

Il Milan dovrà convincere Boniface anche sull’ingaggio e al momento è questo ciò che manca per chiudere un’operazione che, per 30 milioni, il Milan riuscirebbe a piazzare prelevandolo dal Leverkusen.

Il club della Bundesliga avrebbe già fatto sapere alle pretendenti che, per 30 milioni saranno probabilmente accettate le proposte in arrivo. A decidere, a quel punto, dovrà essere lo stesso Boniface che, in questo momento, piace sia al Milan che all’Atalanta, considerando che quest’ultima ha appena perso Mateo Retegui con destinazione in Arabia Saudita. Conterà sì il progetto, per convincere Boniface che con Allegri potrebbe trasformarsi in una macchina da gol in Serie A, ma anche le proposte economiche sul suo ingaggio.