Milan, clamoroso dietrofront sul mercato: Tare torna all’antico

Il Milan rischia di veder saltare un’altra trattativa in entrata: il club aveva fissato anche le visite mediche

Nonostante gli annunci di Samuele Ricci e Luka Modric, il Milan continua a fare i conti con qualche problema di troppo in questa sessione estiva di calciomercato.

Dopo gli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric, il calciomercato del Milan sembra essere entrato in una fase di impasse. Da giorni, infatti, i tifosi rossoneri sono in attesa degli annunci dei prossimi acquisti, ma al momento nessuna trattativa sembra essere in procinto di essere chiusa definitivamente. Eppure sono diverse le urgenze da risolvere per consentire a Massimiliano Allegri di preparare al meglio la prossima stagione.

In particolar modo urge acquistare i nuovi terzini dopo la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal e il mancato riscatto di Kyle Walker dal Tottenham. Il club rossonero aveva fatto un tentativo concreto per Archie Brown, ma l’esterno anglo-giamaicano ha lasciato il club belga del Gent per trasferirsi in Turchia e vestire la maglia del Fenerbahce alla corte di José Mourinho. E così il direttore sportivo Igli Tare si è dovuto attivare per avviare altre trattative in entrata, ma nelle ultime ore la situazione sarebbe nuovamente cambiata.

Calciomercato Milan, clamoroso dietrofront sul mercato

Uno dei nomi più caldi per la corsia sinistra, dove bisognerà sostituire Theo Hernandez, è quello del colombiano Pervis Estupinan, il quale potrebbe arrivare dal Brighton. Sullo sfondo c’è anche la pista rappresentata da Nathaniel Brown, ma il primo sembra decisamente favorito per più motivi.

Per il ruolo di terzino destro, invece, il Milan aveva bloccato Marc Pubill, laterale spagnolo classe 2003 legato all’Almeria da altri quattro anni di contratto. Il club rossonero gli aveva chiesto di sottoporsi a delle visite mediche preliminari per avere garanzie in merito alle sue condizioni fisiche, in particolar modo per un pregresso problema al ginocchio.

Ma stando a quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è certo che l’affare vada in porto nelle prossime ore. Anzi, la trattativa potrebbe anche clamorosamente saltare in modo definitivo, sia per valutazioni interne al club che per motivi di natura economica dato che l’Almeria ha chiesto circa 20 milioni di euro, cifra che potrebbe sborsare tranquillamente il Wolverhampton chiudendo la questione. In tal caso il Milan dovrebbe cambiare strategia, tornando magari sulle tracce di Martim Fernandes del Porto.