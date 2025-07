Milan, colpo alla Joao Felix: la chiave è Rashford

A gennaio Marcus Rashford fu cercato con insistenza dal Milan, ora il suo destino può incrociarsi con quello dei rossoneri

Quello degli attaccanti è il mercato sempre più atteso, ma anche più difficile da gestire per direttori sportivi e operatori. Il Milan ora però può sfruttare un incastro a suo favore.

Il mercato degli attaccanti entra nel vivo e il Milan prova ad approfittarne. Da tempo il club rossonero si è messo al lavoro per rinnovare la rosa e in particolar modo il reparto offensivo. Un restyling iniziato a gennaio con l’arrivo di Santiago Gimenez, il cui contributo finora è stato però scarno. Il club ha intenzione di dare ancora fiducia al centravanti messicano, ma chiaramente non basterà. Soprattutto alla luce delle partenze dei vari Luka Jovic, Francesco Camarda e Tammy Abraham, l’attacco del Milan necessita di altri rinforzi.

Lo sa bene Massimiliano Allegri, il quale vorrebbe ritrovare Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è il vero oggetto del desiderio del tecnico livornese, ma l’ingaggio da dodici milioni di euro a stagione e la volontà della Juventus di non svendere l’ex Fiorentina ad ora rappresentano degli ostacoli tutt’altro che di poco conto. Ecco perché il direttore sportivo Igli Tare si continua a guardare intorno per trovare i rinforzi ideali per il reparto avanzato.

Calciomercato Milan, Rashford libera il colpo in attacco

A gennaio, quando partì il restyling del reparto avanzato, uno dei nomi cercati maggiormente fu quello di Marcus Rashford, attaccante inglese classe ’97. Alla fine il Manchester United lo girò in prestito all’Aston Villa, ma ora è rientrato alla base e il suo prossimo trasferimenti potrebbe venire incontro al Milan.

Già, perché nelle ultime ore il Manchester United sembra aver raggiunto l’accordo per il passaggio di Marcus Rashford al Barcellona. Trasferimento che dovrebbe avvenire con la formula del prestito con diritto di riscatto con il giocatore che ha già dato il via libera al passaggio in blaugrana. Un innesto, quello di Marcus Rashford, che limiterà lo spazio per il giovane Pau Victor, centravanti spagnolo classe 2001 desideroso di giocare e mettersi in mostra. Potrebbe farlo proprio al Milan con i rossoneri che potrebbero fare un pensierino all’ex Girona, da prelevare in prestito per la prossima stagione.