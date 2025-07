Milan, colpo dall’Arsenal nonostante l’infortunio: arriva gratis

Il calciomercato del Milan vede tra i protagonisti anche quelle che sono le occasioni a zero che Igli Tare vorrà sfruttare al volo.

Si tratta di quelle che sono le occasioni, come quella che arriva dall’Arsenal che vedono il valore del cartellino del giocatore ancora abbastanza alto, stando a quello che è il portale Transfermarkt, nonostante l’addio a zero che è stato ufficializzato quest’oggi dai Gunners.

Dal Bologna ha compiuto il grande salto per giocare a Londra e, dopo quattro anni, è scattata la separazione con il club che ha scelto di rescindere il suo contratto. Un percorso inverso, tornando in Serie A, potrebbe compierlo adesso e con l’intento di tornare titolare come gli accadeva ai tempi della permanenza ai felsinei.

Calciomercato Milan: colpo dall’Arsenal a titolo gratuito

L’occasione di giocare in un top club come il Milan riguarda il difensore ex Bologna. Ma anche per il Milan stesso si tratta di una vera e propria occasione.

Il difensore che all’occorrenza può giocare sia come difensore centrale che come terzo in difesa, oltre al ruolo di terzino destro, ha infatti un valore vicino ai 20 milioni di euro. La separazione dai Gunners porta alla possibilità di vederlo come nuovo acquisto a titolo gratuito per il Milan.

Si tratta di Takehiro Tomiyasu, calciatore che ha lasciato ufficialmente l’Arsenal e vuole una nuova chance in un top club d’Europa. Magari in Italia, nella nostra Serie A, considerando che di fatto diventa un’occasione che potrebbe fare al caso, per ovvie ragioni, non soltanto ai rossoneri.

Milan e non solo: perché Tomiyasu è un’occasione per tutti in Serie A

È un classe ’98 Takehiro Tomiyasu, il calciatore che si è appena separato ufficialmente dall’Arsenal a causa di un problema al ginocchio. Il rientro in campo è previsto però per fine settembre ed è attraverso accertamenti medici che si capirà se varrà o meno la pena metterlo sotto contratto. Ma un anno di contratto, a cifre ragionevoli e quindi permettendo al giocatore di tornare in forma, per il ritorno in campo tra settembre e ottobre, è ciò su cui può puntare il Milan.

Lo stesso club rossonero potrebbe dover competere in ogni caso con un top club italiano che pure è alla ricerca di un nuovo difensore. La differenza la farebbe, in ogni caso, la titolarità. Con Allegri in panchina, Tomiyasu arriverebbe al Milan per giocare titolare. Col Napoli di Antonio Conte farebbe da alternativa di lusso come “jolly” di difesa. Sia per sostituire Rrahmani quando servirà, così come per Giovanni Di Lorenzo. È proprio la duttilità dello stesso Tomiyasu è ciò che potrebbe convincere il Milan a prelevarlo gratuitamente dalla lista degli svincolati.