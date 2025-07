Milan, colpo di scena Leoni: intreccio con il Tottenham

Giovanni Leoni è al centro del calcio italiano e internazionale: l’intreccio riguarda il difensore del Parma, il Milan e il Tottenham

Uno dei nomi di primo piano sulla scena italiana è sicuramente Giovanni Leoni. Dopo una grande seconda parte di stagione con la maglia del Parma, è cresciuto il desiderio di strappare il centrale agli emiliani, decisivo in alcune partite pesanti per la salvezza dei gialloblù e capace anche di affrontare avversari pesanti come Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

Ora c’è la fila per il difensore in odore di Nazionale italiana, ma non dagli ultimi giorni. In Serie A lo vogliono praticamente tutte le big: Inter e Milan sono i club più accostati al calciatore 18enne, ma ancora non hanno mosso dei passi concreti per arrivare ad acquistare il centrale. Si vedrà più avanti nel mercato, ma intanto le trattative vanno avanti.

Leoni va avanti con il Parma, ma gli interessi non mancano

Il Parma, in realtà, ha intenzione di puntare forte su Leoni e la volontà vera del club è trattenerlo per un altro anno, in modo tale da massimizzare il percorso del calciatore fino alla Nazionale italiana ed eventualmente il Mondiale, se l’Italia dovesse riuscire a partecipare – e se ovviamente Leoni dovesse riuscire a entrare nel giro di Gennaro Gattuso.

Ciò è testimoniato dall’alta valutazione del Parma, che ha posto un prezzo da 40 milioni di euro per il cartellino del difensore e non ha intenzione di retrocedere più di tanto da questa cifra. Ciò rende difficile un trasferimento in Serie A, più che altro perché la somma per il cartellino è veramente alta rispetto alle presenze alle spalle dell’ex Sampdoria.

È chiaro che Inter e Milan abbiano memorizzato le sue qualità, soprattutto i nerazzurri che hanno in panchina Cristian Chivu, l’uomo che di fatto che l’ha fatto esplodere. Ora, però, bisogna tenere conto anche della concorrenza internazionale.

Tutti pazzi per il talento italiano: spunta il Tottenham

Si sa, dalla Premier League hanno maggiore capacità di spesa rispetto alla Serie A e diversi club hanno messo nella loro lista proprio Leoni. Tra questi c’è il Liverpool, ma come riporta ‘Calciomercato’, occhio anche al Tottenham, che vuole fermare un trio di alto livello con Romero e Van de Ven.

Infine, non va sottovalutata la concorrenza del Newcastle, che ha grande capacità economica e voglia di confermarsi ad alti livelli. I club italiani non desistono, ma ora devono muoversi.