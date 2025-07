Milan, colpo in attacco: il nome a sorpresa che spiazza i tifosi

Milan, cercasi bomber: l’ultimo nome è incredibile.

Il Milan guarda a Patrik Schick per rinforzare l’attacco. L’attaccante del Bayer Leverkusen è stato proposto e Igli Tare ha avviato i primi contatti. Il profilo piace anche ad Allegri, che cerca un’alternativa d’esperienza da affiancare a Santiago Gimenez.

Schick conosce bene la Serie A, avendo già giocato con Sampdoria e Roma. In Bundesliga ha fatto molto bene, firmando 81 reti in 168 presenze con il Leverkusen. È anche un punto fermo della nazionale ceca, con 24 gol in 46 partite.

La sua esperienza internazionale lo rende un giocatore pronto, ma ancora nel pieno della maturità calcistica. Nel suo palmarès figurano anche una Bundesliga, una Coppa e una Supercoppa di Germania, oltre ai trofei vinti in patria con Sparta Praga e Bohemians. Al momento, si tratta di un’idea e non ancora di una trattativa vera e propria.

Milan-Schick: nome a sorpresa

Il Milan osserva, valuta e pianifica. Molto dipenderà dalle cessioni e dalla disponibilità del Leverkusen a sedersi a un tavolo con cifre compatibili con il budget rossonero. L’eventuale arrivo di Schick non escluderebbe comunque l’arrivo di un altro attaccante: il club vuole affiancare due profili complementari a Santiago Gimenez, considerato il vero investimento per il presente e il futuro dell’attacco milanista.

Schick resta quindi tra i nomi da tenere d’occhio. L’estate è lunga, e il Milan sa che per tornare a competere su tutti i fronti serve una rosa profonda, con alternative di qualità. La sensazione è che se si aprirà uno spiraglio, la dirigenza non esiterà a fare un tentativo.