Milan, Comotto si prende la scena in amichevole: il gol fa il giro dei social

Nella facile vittoria in amichevole dei rossoneri, il classe 2008 Comotto trova un goal delizioso che sta facendo impazzire i social.

Continua la lunga serie di amichevoli disputate dal nuovo Milan di Max Allegri in giro per il mondo. La tournée in oriente sta permettendo al tecnico italiano ed a tutto il suo staff di testare la nuova rosa, dando l’occasione a diversi giocatori di mostrare il proprio valore. Sono diversi anche i giovani che in queste ultime amichevoli sono stati messi in campo.

Uno dei più interessanti è parso senza dubbio il classe 2008 Christian Comotto, che si è inoltre fatto notare grazie ad un bel goal siglato nell’amichevole che il Milan sta giocando in questo momento.

Milan, Comotto va di cucchiaio ed i social impazziscono

Sta andando in scena in questo istante l’ennesima amichevole del Milan nella sua tournée australiana. I rossoneri se la stanno vedendo contro il Perth Glory, squadra locale. Il primo tempo si è concluso con il Milan in vantaggio di ben 5 reti a 0. Ad aver preso la scena in questa amichevole però è stato il gioiellino della primavera Christian Comotto, che ha siglato il goal del momentaneo 4-0 dal dischetto, scegliendo la soluzione del cucchiaio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

Il classe 2008 ha dunque dimostrato grande personalità scegliendo questa soluzione, e ciò non è passato inosservato ai tifosi, che sui social stanno commentando il gesto tecnico con emozione, rendendo le immagini subito virali. Ad aver colpito l’attenzione però non è stato solo il goal, bensì il ragazzo sta dimostrando ottime qualità, facendo sperare a mister Allegri di avere a disposizione un nuovo gioiellino.