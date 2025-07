Milan, contatti per chiudere: cosa manca per la firma dal PSG

Il calciomercato del Milan ha preso un’accelerata improvvisa in merito agli obiettivi di Igli Tare.

Alcune cessioni sbloccano gli arrivi e dopo quello di Samuele Ricci, nuovo centrocampista titolare di Allegri da pochissimo ufficializzato sui canali social e sul sito ufficiale dell’AC Milan, un’altra situazione in arrivo per il club rossonero pare essere indirizzata sulla strada giusta.

Lo hanno svelato da L’Equipe, direttamente dalla Francia, nel corso di questa serata. Si tratta dell’arrivo di un calciatore sul quale i rossoneri hanno inizialmente avuto soltanto un primo sondaggio, per poi affondare le cose nel corso di questa serata. Contatti sarebbero stati avviati al fine di chiudere, quanto prima, per anticipare la forte concorrenza che c’è sul calciatore che lascia il PSG con cifre al ribasso.

Calciomercato Milan, colpo dal PSG: anticipato il Fenerbahce

Vuole tornare ad essere uno dei calciatori più importanti della sua Nazionale, potendo giocarsi una chance al Mondiale 2026 da esterno offensivo, seppur non titolare, della Spagna.

È per questo che per lui, l’occasione che si apre dal Milan è davvero concreta. Questo, in un campionato dove i rossoneri vorranno tornare a sentirsi protagonisti malgrado l’assenza dalle coppe europee e con gli alti obiettivi di classifica, replicando magari quanto fatto dal Napoli nella passata stagione ormai conclusa da oltre un mese.

Si tratta di Marco Asensio, calciatore che dopo il periodo vissuto in prestito all’Aston Villa in Premier League, sarà pronto al grande salto per giocare in un top club come il Milan, dopo il passato avuto proprio al club parigino e al Real Madrid. Esperienza e soprattutto qualità, che vuole ritrovare ad alti livelli, firmando per un club che gli permetterebbe di tornare a competere per importanti obiettivi di classifica. E il Milan avrebbe avviato i contatti con Marco Asensio, questa sera, per anticipare il Fenerbahce che ha già fatto un’offerta al PSG.

Milan, le cifre del colpo dal PSG: cosa serve per chiudere

Il Milan dovrà quantomeno proporre 15 milioni di euro, che è l’offerta presentata dal Fenerbahce per convincere il club della Torre Eiffel a cedere Marco Asensio.

A convincere Asensio, più che la questione economica, è il progetto tecnico che gli presenta il club che si farà avanti per prenderlo. È per questo che il Milan conta di chiudere, accontentando economicamente Asensio – anche se non quanto il Fenerbahce -, ma soprattutto con Allegri in panchina per il progetto che appunto vede da qui in avanti per il suo nuovo ciclo al Milan.