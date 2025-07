Milan, dalla Spagna arriva l’ok per il nuovo terzino

I rossoneri sono alla ricerca di un terzino destro, i nomi sono molti e la dirigenza studia tutte le piste, Le ultime

La ricerca del laterale difensivo di destra, in Casa Milan, è asfissiante. Tare &co. sondano svariate piste per trovare il giusto profilo da affidare a Massimiliano Allegri nel corso della prossima stagione. Nella giornata di oggi sono arrivate news importanti su diversi fronti. Facciamo ordine con gli ultimi aggiornamenti.

Pubill ha l’ok dei medici, manca però la decisione definitiva

Il giovane terzino in forza all’Algeria, Marc Pubill, ha superato i controlli svolti da alcuni medici del Milan, mandati dalla società a verificare le condizioni fisiche del giocatore. Motivo? La scorsa estate lo spagnolo non aveva passato le visite mediche con l’Atalanta per un problema alla cartilagine di un ginocchio, perciò i rossoneri hanno deciso di compiere un accertamento. Pubill, a detta dei medici milanisti, sembrerebbe rispettare gli standard fisici richiesti e allora il Milan potrebbe decider di puntare su di lui.

Il ragazzo classe 2003 vanta 34 presenze ne LaLiga e ben 60 ne LaLiga2, arriva da una buona stagione nella seconda serie spagnola in cui ha totalizzato 2 goal e 4 assist. Secondo La Gazzetta Dello Sport Pibull non sarebbe la prima scelta della dirigenza rossonera. Il giocatore ha ottimi margini di crescita, ma la richiesta di 15 milioni risulterebbe eccessiva agli occhi della società che cerca di puntare ad altri profili, prima di virare definitivamente sullo spagnolo.

Si complica Doué, contatti continui con Wesley

La prima scelta dei rossoneri, per coprire il ruolo di terzino destro è da tempo Guéla Doué, fratello del fenomeno del PSG, in forza in Ligue1 allo Strasburgo. La squadra francese ha la stessa proprietà del Chelsea, con cui il Milan al momento non si trova in ottimi rapporti causa trattativa Maignan. Le richieste della dirigenza francese e la poca flessibilità della proprietà rendono, si legge, la trattativa bloccata, in una fase di Stand By

Per Wesley la situazione è possibilmente ancor più complessa. Anche lui classe 2003, in forza al Flamengo, per il quale, la squadra brasiliana chiede una somma di 30 milioni. Una cifra molto elevata per i rossoneri, che comunque hanno avviato i contatti per imbastire una trattativa, senza però, al momento, aver inviato un’offerta. C’è, però, un elefante nella stanza: la Roma. Il club giallorosso è a un punto molto più avanzato rispetto al Diavolo, avendo già formulato un’offerta da 22 milioni più 3 di bonus. Se i capitolini dovessero arrivare a 25 milioni garantiti, la pista Wesley, per il Milan, potrebbe chiudersi definitivamente.