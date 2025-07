Il calciatore del Milan si appresta a lasciare i rossoneri per sbarcare nel campionato di Serie B: cessione vicina.

Il Milan è pronto a mettere in discesa alcune operazioni in uscita. La società rossonera, dopo aver stilato con precisione un piano per gli obiettivi in entrata, ha iniziato a lavorare anche per risolvere alcune situazioni legate ai diversi esuberi presenti in rosa.

Non solo, il club sta cercando di trovare la giusta sistemazione anche per i molteplici giovani di prospettiva, con lo scopo di garantire loro il giusto minutaggio e favorirne il percorso di crescita. In questa senso, il Milan starebbe cercando di piazzare un promettente rossonero nel campionato di Serie B.

Il giovane talento del Milan sbarca in cadetteria: cessione vicina

Uno dei prospetti più interessanti della Primavera del Milan sarebbe finito nei radar di un ambizioso club di Serie B. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, lo Spezia avrebbe avviato i primi contatti con la società rossonera per portare in cadettieria Cristian Comotto. La compagine ligure, di fatto, avrebbe esplicitamente chiesto il giovane calciatore in prestito.

Il Milan sembra molto propenso a dare l’ok, così da permettere al centrocampista di vivere la sua prima avventura tra i professionisti, facendo esperienza in Serie B. Al momento, il classe 2008 si sta allenando con la prima squadra, sotto la guida di Max Allegri.

Cristian Comotto sta facendo parlare molto di sé in casa Milan, attirando l’attenzione con allenamenti fatti di intensità e tanta qualità. Allegri è rimasto affascinato dal suo atteggiamento in campo. Nella precedente stagione, il giovane centrocampista ha giocato con la Primavera, totalizzando 36 presenze, 4 gol e 3 assist.