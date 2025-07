Milan, dopo Jashari Tare chiude per un altro colpo: arriva dalla Premier

Dopo lo sblocco della trattativa Jashari, Igli Tare sta portando a compimento un’altra operazione per rinforzare il Milan.

Sembra stia finalmente accelerando il calciomercato del Milan: dopo i botti iniziali legati principalmente alle cessioni di Theo, passato da Simone Inzaghi in Arabia per circa 25, e Reijnders volato a Manchester, sponda City, per 75 milioni, Tare aveva proposto a Max Allegri solamente Ricci e Modric in mediana, ottimi colpi ma troppo poco per una squadra che la scorsa stagione non ha centrato nemmeno la Conference.

In questi ultimi giorni invece sembrano esserci state delle accelerate decisive per altri due nuovi colpi: Jashari è, senza ironia del caso, a un passo. Il Bruges sembra aver piegato la sua resistenza e si prepara a salutare il talento svizzero dopo 56 presenze, 4 gol e 6 assist. Un vuoto importante però l’ha lasciato Theo a sinistra: anche in questo senso, potrebbero esserci presto delle novità importanti.

Milan, dalla Premier arriva il pupillo di De Zerbi

Cercare un sostituto di Theo Hernandez è impresa non da poco. Il francese ha dimostrato che quando è in giornata non fatica a stare nel novero dei migliori terzini al mondo, offrendo una spinta continua e tantissimi spunti in fase offensiva. Ora è arrivato il momento di guardare oltre, cogliendo le opportunità che il mercato offre.

Secondo quanto riporta Gazzetta dello Sport, è in chiusura anche l’operazione per portare a Milano Pervis Estupinan, uno dei pupilli e uomini cardine del Brighton dei record di De Zerbi, quello che conquistò la prima storica qualificazione in Europa League. L’ecuadoriano ha già un accordo con il Milan per un quadriennale da due milioni a stagione e ora anche il Brighton, storicamente bottega carissima, pare aver abbassato le sue pretese. L’iniziale richiesta di 23 milioni è infatti scesa fino a 20, mentre l’offerta del Milan è passata da 12 a 15 più bonus: la sensazione è che si chiuderà presto.

Milan, per Estupinan sarebbe un ritorno in Italia

Estupinan dal canto suo non vede l’ora di confrontarsi con un club blasonato come il Milan, rifiutando anche le avances dei club di Premier per vestire rossonero. Per l’ecuadoriano però sarebbe un ritorno in Italia.

Il terzino del Brighton infatti arrivò in Europa giovanissimo, scovato dalla strabiliante rete di scouting dell’Udinese dei Pozzo, che lo andarono a pescare dalla LDU Quito per circa 500.000 euro. Estupinan però non ha mai vestito la maglia bianconera, venendo girato in prestito subito prima al Granada e poi al Watford, altri club della galassia Pozzo.