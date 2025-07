Milan, è arrivato il nuovo acquisto: in corso le visite mediche

Sbarcato in mattinata a Milano, Luka Modric è pronto per la sua nuova avventura italiana. Già in corso le visite mediche per lui.

Poche parole, tanti sorrisi. Luka Modric saluta i galacticos con il mondiale per club e atterra a Milano, pronto a scrivere un altro capitolo, forse l’ultimo di una carriera incredibile.

Sbarcato pochi minuti fa a Malpensa, il croato ha rilasciato qualche dichiarazione per i giornalisti presenti sul posto all’atterraggio, prima di dirigersi verso la clinica “La Madonnina” di Milano per svolgere le visite mediche. Le prossime tappe del campione corto saranno al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva e naturalmente la tanto attesa firma del contratto che lo legherà al diavolo fino al 30 giugno 2026.

Milan, è il Modric day: visita a staff e compagni

Con molta probabilità il classe ‘85 farà tappa anche a Milanello per salutare mister e compagni, prima di ripartire per qualche giorno di relax. Per vederlo sul prato verde di Milanello assieme ai suoi compagni occorrerà ancora un po’ di tempo, ma oggi inizia ufficialmente l’avventura di Modric in maglia rossonera.

L’ex numero 10 del Real Madrid dovrebbe prendere la numero 14, numero mai banale nel calcio visto che era il numero di Johann Cruyff, uno degli idoli di Luka. Un pallone d’oro in serie A, un pallone d’oro per mister Allegri. Prende forma la mediana rossonera.