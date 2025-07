Milan, è lui il favorito per la fascia destra: colpo da 12 milioni

C’è un nuovo favorito per la corsia di destra: Igli Tare sta preparando il colpo dal campionato portoghese.

Nel corso di questa finestra di mercato, uno degli obblighi del Milan sarà quello risolvere la questione terzini, sopratutto per quanto riguarda la fascia destra. In quella zona, è rimasto il solo Alex Jimenez. Alessandro Florenzi ha salutato, Emerson Royal non rientra nei piani e piace al Betis, Kyle Walker è tornato in Inghilterra e Filippo Terracciano pare sia anch’egli prossimo alla cessione.

Dunque, è evidente che il Diavolo abbia necessariamente bisogno di rinforzi per la corsia di destra. Nelle ultime ore, si sta facendo strada un nome in particolare tra i corridoi di casa Milan. Il nuovo terzino destro per i rossoneri potrebbero arrivare dal campionato portoghese.

Tare guarda in Portogallo: nuovo nome per la fascia destra

Sono diversi i nomi che il Milan sta monitorando con cura per rinforzare la corsia di destra. In lista ci sarebbero tre brasiliani, ossia, Dodô della Fiorentina, Vanderson del Monaco e Wesley del Flamengo. Restano aperte anche le piste che portano a Tiago Santos del Lille, Guéla Doué dello Strasburgo e Givairo Read del Feyenoord. Al momento, però, in pole ci sarebbe Marc Pubill dell’Almería.

Alla lista, si sarebbe aggiunto un altro nome. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare avrebbe un nuovo preferito per la fascia destra: si tratta di Martim Fernandes. Secondo quanto affermato dal portale ‘Transferfeed’, il Milan avrebbe puntato il terzino destro classe 2006 del Porto. Nell’ultima stagione è stato autore di 6 assist in 37 presenze con la maglia del club portoghese. Le sue caratteristiche piacciono molto a Igli Tare e sopratutto a mister Massimiliano Allegri. Il suo costo si aggira sui 12 milioni di euro.

Per la fascia sinistra, invece, il Milan starebbe pensando anche ad un profilo più esperto. Uno dei nomi che più sta prendendo quota è quello di Tyrick Mitchell. Il classe 1999 è reduce da una buonissima stagione con la maglia del Crystal Palace, con cui ha vinto una storica FA Cup battendo il City di Guardiola. Il calciatore inglese, dotato di ottima forza fisica e di un’impressionate velocità, ha messo a referto 6 assist in 45 partite nell’ultima stagione. Il suo prezzo è di circa 25 milioni di euro e la concorrenza non manca.