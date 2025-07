Milan, è ufficiale: il giovane attaccante ha firmato

Il Milan continua ad operare sul mercato in cerca di rinforzi per Massimiliano Allegri. Nel frattempo, però, si continua a lavorare anche sulle uscite: è arrivata, infatti, l’ufficialità di una cessione.

Mentre Allegri e la squadra sono impegnati nella tournée estiva, la società continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di perfezionare la rosa a disposizione del tecnico livornese. Diversi i rinforzi di cui c’è ancora un assoluto bisogno, dall’attaccante da affiancare a Gimenez a un nuovo terzino, passando per una pedina anche in mezzo al campo.

Allo stesso tempo però, si continuano a trattare anche alcune operazioni in uscita. Dopo le cessioni di Theo Hernandez e quella di Reijnders, sono ancora diversi i calciatori che potrebbero lasciare la società. Uno su tutti Maignan, il cui contratto è in scadenza e su cui c’è sempre l’interesse del Chelsea.

News Milan: ufficiale Lorenzo Colombo al Genoa

Nel frattempo, la società ha chiuso un’altra operazione in uscita. Stiamo parlando del trasferimento di Lorenzo Colombo al Genoa di Patrick Vieira. La chiusura era nell’aria già da un po’ e l’ufficialità non si è fatta attendere molto. Sono arrivati, infatti, i comunicati stampa di entrambe le società che confermano ufficialmente il passaggio del giovane attaccante in rossoblù.

Colombo, tornato al Milan dopo il prestito all’Empoli, ha quindi lasciato Allegri ed il gruppo in tournée ed è rientrato in Italia per perfezionare il trasferimento. Un’occasione molto importante, questa, per l’attaccante ex di Monza e Lecce. Genoa è una piazza importante, non necessariamente in lotta per la salvezza e chissà, magari proprio Vieira potrebbe riuscire a fargli esprimere quel talento mostrato solo a tratti, ma mai purtroppo con continuità.

News Milan: le cifre di Colombo al Genoa

Colombo si trasferisce al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui si verificassero determinate condizioni, come la salvezza dei rossoblù ed un certo numero di presenze e di gol dell’attaccante, allora il diritto diventerebbe a tutti gli effetti un obbligo di riscatto. La cifra fissata è quella di 10 milioni di euro.

Colombo è un classe 2002 e vanta in carriera 100 presenze in Serie A, arricchite da un bottino di 15 gol che sono suddivisi tra le maglie di Lecce, Monza ed Empoli. Che possa, al Genoa, sbocciare definitivamente e regalarci una stagione da protagonista?