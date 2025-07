Milan, ecco il colpo dal Giappone: si chiude per 35 milioni

È a livello internazionale che si procederà verso il calciomercato che sarà del Milan, col colpo dal Giappone per 35 milioni di euro.

È ciò che hanno svelato dall’estero in merito all’affare che vedrebbe il Milan portarsi a casa uno dei migliori talenti, se non il migliore, dal calcio nipponico.

Quello che fino a pochissimo tempo fa risultava essere uno dei giovani calciatori più interessanti del calcio orientale e già tra i club europei, potrebbe alla fine giocare per il Milan dopo l’interesse che era maturato tra Roma, Napoli e pure Juventus. Dando così un’alternativa a Rafael Leao o comunque un sostituto diretto proprio del portoghese in caso di addio o se dovesse essere impiegato come punta al posto del Bebote Gimenez, rinunciando all’arrivo di una riserva d’attacco come Vlahovic.

Calciomercato Milan: il colpo arriva dal Giappone

Si pensa anche alla soluzione Leao come punta, qualora non dovesse arrivare un nuovo nove oltre a Santiago Gimenez, per l’attacco del Milan. E questo spingerebbe Tare a prendere un nuovo esterno che, in ogni caso, arriverebbe a prescindere dall’addio o meno di Rafael Leao.

Come hanno fatto sapere da Fichajes.net, l’occasione per il Milan potrebbe arrivare dalla Liga. Non proseguirà in Spagna, infatti, la carriera del fuoriclasse nipponico che, lasciando la Real Sociedad, si accaserà in un top club d’Europa.

Ed è proprio la stessa fonte a svelare che in pole ci sarebbe proprio il club di San Siro. Il Milan, prelevandolo dal club spagnolo, porterebbe Takefusa Kubo in Serie A beffando di fatto, a distanza di tempo, il Napoli. I partenopei, che cercano ancora un esterno, rinuncerebbero all’affare da 35 milioni, puntando forte su operazioni in stile Chiesa o Sterling, per 10-15 milioni di euro complessivi tra ingaggio e cartellino. La strada del Milan su Kubo, a quel punto, sarebbe spianata.

La preferenza dell’ex Real: colpo “alla Brahim Diaz”

L’ex Real Madrid e attuale fuoriclasse della Real Sociedad è un 2001, entrato ormai nel vivo della sua carriera. Dopo l’addio ai Blancos, quella al Milan, sarebbe per lui la primissima avventura in un top club mondiale e titolato come il club rossonero.

Per il Milan potrebbe arrivare un colpo “alla Brahim Diaz” se si considera che Takefusa Kubo ha quel modo di giocare, in quella posizione di campo, partendo però largo rispetto a Brahim che era più centrale, sulla trequarti. Ma in ogni caso, Max Allegri, potrebbe anche utilizzarlo come trequartista in un 4-2-3-1, alle spalle dell’unica punta attualmente a disposizione dei rossoneri, il Bebote Gimenez.