Milan, ecco il nuovo terzino: Tare prepara un Theo-bis

Nel corso della ricerca al nuovo terzino sinistro, Igli Tare ha deciso di guardare in casa Real: si tenta un Theo-bis

Il Milan è pronto a voltare pagina. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, si apre ufficialmente un nuovo ciclo, all’insegna del pragmatismo. Un ritorno che porta con sé ambizioni chiare: riportare il Diavolo tra le grandi d’Europa. La Champions League, infatti, non è solo un obiettivo sportivo, ma anche una necessità economica e identitaria. Per una società del calibro del Milan, restare ai vertici europei è una condizione imprescindibile.

La nuova dirigenza, in piena sintonia con Allegri, ha messo subito in cima alla lista delle priorità di mercato la sostituzione di Theo Hernandez, per cinque stagioni padrone incontrastato della corsia mancina. Il francese ha scelto l’avventura araba, rispondendo alla chiamata di Simone Inzaghi. Scartata la pista Archie Brown, accasatosi al Fenerbahce, il casting per il nuovo terzino sinistro entra ora nella fase calda. I nomi sul taccuino si stanno riducendo, segno che il Milan vuole stringere i tempi e arrivare quanto prima a una soluzione.

Milan, piace Fran Garcia del Real Madrid

Secondo quanto circolato in Spagna e riportato anche da calciomercato.com, il Milan si starebbe movendo per Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 di proprietà del Real Madrid. Al momento non c’è stata alcuna offerta ufficiale e siamo fermi alla richiesta di informazioni ma il giocatore avrebbe già espresso il suo gradimento vista la prospettiva di giocare titolare, cosa che nel Real, visto l’investimento da 50 milioni per Carreras, difficilmente farebbe.

I costi dell’operazione dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 milioni ma il Milan non pare avere fretta e vuole valutare tutte le alternative prima di procedere con l’investimento.

Milan, chi è Fran Garcia

Nato e sviluppatosi completamente nella Fabrica delle Merengues, il settore giovanile madrileno, Garcia è il prototipo del terzino spagnolo. Piccoletto, non arriva al metro e settanta, è dotato di grandissima tecnica e propensione offensiva, affinata negli anni passati sotto la guida di Guti, come dichiarato da lui stesso in passate interviste.

Nella scorsa stagione ha totalizzato 54 presenze con la maglia del Real Madrid, prendendo parte a tutte le competizioni e laureandosi campione del Mondo lo scorso dicembre nella finale contro il Pachuca. Ha giocato con tutte le selezioni giovanili spagnole, dall’under 15 fino all’under 21 e vanta anche due presenze con la nazionale maggiore delle Furie Rosse.