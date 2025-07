Milan, fissato il prossimo obiettivo: spunta la rivelazione di Fabrizio Romano

I rossoneri sono pronti ad accendere il mercato in entrata. La società vuole riempire un vuoto nella rosa con un pupillo

La dirigenza del Milan è in costante movimento per fornire a Massimiliano Allegri la miglior rosa possibile ad inizio stagione. Gli addii di Theo Hernandez e Reijnders sono sicuramente pesanti ma Tare &co. sono alla ricerca di profili interessanti per completare un roster competitivo. Nello scacchiere che verrà maneggiato dal tecnico toscano resta un vuoto importante, quello del terzino destro, ma nelle ultime ore arrivano aggiornamenti importanti. Il punto.

Romano: “Milan innamorato di Doué, ci proverà”

Guéla Doué è un profilo che ha ammaliato la dirigenza rossonera. L’ivoriano classe 2002, fratello del fenomeno del PSG, ha mostrato doti che hanno colpito nel segno la società milanese che ora è pronta a fare follie per accaparrarsi il 22enne. Giocatore di 1 metro e 87 centimetri, dotato di corsa e tecnica, sarebbe un importante upgrade sulla fascia destra, ma il costo del cartellino resta molto alto, difatti lo Strasburgo, società detentrice dei suoi talenti, chiede la bellezza di 30 milioni di euro per la cessione.

“Il Milan è innamorato di Doué, è un suo pallino. È convinto del terzino e vuole fare uno sforzo importante. Vuole provarci. Dall’altra parte c’è il muro dello Strasburgo, che vuole 30 milioni, convinto che il prossimo anno ne varrà 40-45. C’è distanza ma il Milan vuole tentare, vuole provarci ancora. Adora Doué, vuole fare uno sforzo importante. È un discorso appeso ad un filo, ma il Milan non molla.

Così il giornalista sportivo, Fabrizio Romano, ha approfondito sulla questione, staremo a vedere se i rossoneri riusciranno ad arrivare a questo tanto desiderato profilo