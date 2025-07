Milan, Gabbia estasiato dal nuovo acquisto: “È fantastico”, poi su Allegri

Parole al miele del difensore italiano verso il suo Milan. E su Allegri è sicuro: “è la persona giusta per fare bene”

Continua la lunga preparazione del Milan verso la nuova stagione. Sono ancora diverse le questione che i rossoneri devono risolvere prima di poter dare a mister Allegri la rosa definitiva che sarà a sua disposizione. Dunque gli interrogativi riguardo a quello che sarà il Milan 2025/2026 sono tanti, ma è giusto che i rossoneri si affidino anche alle garanzie già presenti in rosa ed una di queste ricopre il nome di Matteo Gabbia. Il difensore italiano ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha toccato diversi temi caldi.

Gabbia: “Modric è incredibile!” “E quel goal nel derby…”

Sono parole dolci quelle usate da Matteo Gabbia verso l’ambiente rossonero. L’intervista passa dal suo compiacimento per l’acquisto di Modric, queste le sue parole : “Avere Luka in squadra è fantastico. Giocare con un campione del suo calibro è un qualcosa che non succede a tutti; dobbiamo imparare da lui“.

Il classe ’99 ha anche commentato la scelta della dirigenza di affidare la panchina a Max Allegri, dimostrando totale fiducia verso il nuovo allenatore: “Allegri ed il suo staff sono le persone giuste per rilanciare il Milan, hanno la giusta esperienza ed un palmares ricco. – ha poi continuato – Li seguiremo per raggiungere risultati importanti“.

Come detto, Gabbia è uno degli uomini da cui il Milan è convinto di ripartire. Il “milanismo” che rappresenta è un punto di svolta per i rossoneri. “Io simbolo del milanismo? Sono semplicemente un ragazzo che ha l’onore di giocare per la squadra che sempre tifato...“. Poi su quel goal nel derby : “L’ho rivisto un bel po’ di volte, è stata la realizzazione di un sogno“.

Il difensore ha poi concluso l’intervista parlando del gruppo che vinse lo scudetto con Pioli: “Eravamo molto coesi, c’erano grandi persone e grandi calciatori. Speriamo di rivivere altre gioie di quel calibro…”.