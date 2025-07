Il Milan ha fatto la sua scelta per la fascia destra: Igli Tare si prepara a mandare in porto il colpo da 15 milioni di euro.

Nei prossimi giorni, il Milan conta di risolvere la questione terzini, garantendo a mister Massimiliano Allegri dei rinforzi di livello. I rossoneri sono carenti di terzini: Theo Hernandez è passato all’Al-Hilal, Florenzi ha salutato a parametro zero, Walker è rientrato in Inghilterra ed Emerson Royal non rientra nei piani di Allegri.

Dunque, al momento il Diavolo ha sulle fasce solamente Jimenez e Bartesaghi. Un problema che il club lombardo intende risolvere quanto prima. Per la corsia destra, il Milan avrebbe fatto la sua scelta, puntando forte su un giovane del calcio spagnolo.

Il Milan vuole lui per la fascia destra: Tare va all’assalto!

Considerate le alte richieste dello Strasburgo per Guéla Doué (i francesi vogliono tra i 25 e i 28 milioni di euro), il Milan pare abbia deciso di virare con decisione su un altro promettente terzino destro: la società rossonera starebbe muovendo dei passi concreti per arrivare a mettere le mani su Marc Pubill dell’Almeria. Il classe 2003 è un profilo che rispetto a pieno i parametri del club rossonero: giovane, talentuoso e ambizioso.

Secondo Daniele Longo, tra l’agente del calciatore, Fali Ramadani, ed il ds Igli Tare ci sarebbe già un principio di accordo sulla base di un contratto quinquennale (4+1) da 1,2 milioni a stagione. Il giocatore avrebbe dato massima priorità al Milan. Al momento, ci sarebbe una distanza di 2 milioni tra i due club.

Il costo del cartellino è abbordabile ed il Milan, di fatto, in queste ore starebbe lavorando in modo costante per sbaragliare la concorrenza di Wolverhampton, Barcellona e Juventus. Alla società rossonera servirà un’offerta da 15 milioni di euro, una cifra contenuta e che Tare intende spendere per regalare ad Allegri un nuovo terzino destro. Pubill è un giocatore di qualità, ma sopratutto di quantità. Ha un potenziale interessante, un profilo su cui Allegri vorrebbe lavorare.

Nella stagione precedente, Marc Pubill ha giocato nella seconda divisione spagnola. Con la maglia dell’Almeria, ha collezionato 36 presenze, un gol e 4 assist. A tracciare la strada in casa Milan per il promettente terzino spagnolo sarebbe stato lo stesso Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno starebbe facendo molta pressione su Tare per avere il giovane terzino in maglia rossonera.

Occhi puntati sempre in Spagna per la corsia di sinistra: il Milan pesca dal Real Madrid?

Per quanto riguarda la fascia sinistra, il Milan avrebbe posato gli occhi su un giovane talento di proprietà del Real Madrid. La società rossonera avrebbe intenzione di intensificare contatti con i Blancos per avviare una trattativa legata a Fran Garcia. Il club rossonero vorrebbe fare leva sugli ottimi rapporti con le Merengues di Florentino Perez per venire a capo dell’operazione.

Altro fattore che può determinare l’eventuale trattativa è la volontà del calciatore classe 1999. Il terzino spagnolo avrebbe deciso di lasciare Madrid, dicendo sì all’ipotesi di trasferimento al Milan. Il giocatore del Real Madrid è consapevole che in rossonero avrebbe decisamente più chance e addirittura un posto fisso nella formazione titolare di Allegri. Nelle prossime ore, il Milan dovrebbe vivacizzare i contatti con il Real. Per il giocatore, la società di Flotentino Perez chiede sui 20 milioni per il cartellino.