Milan, il Bologna cede Ndoye per 50 milioni: al suo posto un rossonero

Dopo aver ceduto Dan Ndoye per quasi 50 milioni di euro, ora il Bologna guarda in casa Milan per il sostituto. Parte l’assalto al rossonero.

Altra cessione per il Bologna che nelle scorse ore ha definito gli ultimi dettagli per la cessione di Dan Ndoye al Nottingham Forest. Affare da quasi 50 milioni di euro, tenendo conto dei bonus, con il Napoli di Antonio Conte beffato. Oltre che ai partenopei, ed ovviamente al Bologna, l’addio dell’esterno svizzero può interessare anche al Milan.

Per rimpiazzare Ndoye, infatti, il club rossoblù starebbe pensando proprio ad un rossonero. Nelle prossime ore potrebbe esserci l’affondo per il giocatore. Intanto il Milan ha dettato le condizioni dell’eventuale affare.

Il Bologna pensa ad Okafor per il dopo Ndoye: il Milan non apre al prestito

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, uno dei nomi presi in considerazione dal Bologna per il dopo Ndoye è Noah Okafor. Nonostante la doppietta nell’amichevole contro il Liverpool, l’ex Napoli resta sulla lista dei partenti. Al momento però a frenare la trattativa c’è la distanza sulla formula: il Milan vuole liberarsi di Okafor a titolo definitivo, mentre il Bologna fino ad ora ha proposto solo un prestito.

Si percepisce un’idea abbastanza chiara da parte del Milan sul futuro di Okafor: addio a titolo definitivo o niente. Non è da escludere a priori la clamorosa permanenza con Max Allegri tentato dal tenere lo svizzero in rosa. Seppur si trattasse di una semplice amichevole estiva, contro il Liverpool si è avuta la dimostrazione di quanto Okafor possa essere prezioso come jolly da usare a partita in corso.

Nulla di diverso rispetto a quanto visto nella prima stagione di Okafor al Milan con Stefano Pioli in panchina. Il classe 2000 era diventato il dodicesimo uomo dei rossoneri e chissà che non possa tornarlo ad essere.