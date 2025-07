Milan, il centrocampista torna in rossonero: futuro in mano ad Allegri

Il centrocampista di proprietà del Milan non viene riscattato dal club in cui era in prestito: Allegri deciderà il suo futuro.

La stagione 2024/2025 si può ormai definire conclusa e da poco più di 24 ore è ufficialmente iniziata quella nuova, soprattutto dal punto di vista dei contratti: al 30 giugno si sono chiusi definitivamente i contratti in scadenza dei giocatori con i rispettivi club, oppure i prestiti. Chi non ha avuto il rinnovo di contratto, quindi, o cambia squadra o rientra in quella proprietaria del cartellino. Ad oggi ci sono molti giocatori svincolati, altrettanti che ad inizio preparazione, salvo vendite, cominceranno con il club di appartenenza. Anche il Milan è pronto a riaccogliere in squadra un giocatore che nella passata stagione ha giocato in prestito, in Serie A.

Milan, Pobega rientra dal Bologna: Allegri deciderà il suo futuro

In casa Milan è ora di fare i conti in vista della prossima stagione: i rossoneri hanno già annunciato, prima del 30 giugno, i giocatori che non vengono riscattati; ci sono però alcuni giocatori che fanno il percorso inverso, ovvero rientreranno a Milano in quanto il club con cui hanno giocato durante la stagione non li riscatta. Stiamo parlando di Tommaso Pobega, che in questa stagione ha giocato con il Bologna.

Come riportato sui propri canali, la squadra rossoblu ha annunciato che Pobega non sarà riscattato, per cui farà ritorno al Milan. Il centrocampista classe 1999 ha totalizzato, nella passata stagione, 21 presenze con la maglia del Bologna e 2 gol in Serie A, oltre ad aver vinto la Coppa Italia. Il suo futuro ora è nelle mani di Allegri: il giovane centrocampista inizierà la preparazione la prossima settimana, in attesa di capire dove giocherà la prossima stagione, se sotto la guida del tecnico livornese o in altri club.