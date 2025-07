Milan, il nuovo difensore dal Barcellona: cosa serve per chiudere

Sarà un mercato fatto di occasioni quello del Milan, che impegnerà il proprio calciomercato anche attraverso le uscite degli altri club ed è dal Barcellona che può arrivare infatti il nuovo difensore.

I rossoneri sono a caccia di un nuovo innesto per la difesa e questo arriverebbe dal club catalano che, a caccia di nuove soluzioni, andrebbe a liberare e a cifre ragionevoli, quello che è il proprio centrale difensivo.

Si tratta della possibilità di vedere uno dei vecchi pallini del Milan, ma anche di mezza Serie A, per il suo futuro in Italia. Dopo averlo visto corteggiato per un lungo periodo, alla fine, il calciatore potrebbe salutare il Barcellona per giocare in Italia.

Calciomercato Milan: che occasione dal Barcellona, la notizia

Sono i media spagnoli ed è precisamente da AS che svelano la possibilità che non riguarda solo Ter Stegen in Serie A, ma anche di due “vecchie conoscenze” per i nomi di calciomercato in Italia.

Nel periodo di gennaio infatti, non solo per il Milan, era venuta fuori la possibilità di vedere un importante innesto in difesa e in particolar modo per i top club che avevano da sistemare le cose al centro del proprio reparto delle retrovie.

Da una parte adesso c’è la possibilità di piazzare il colpo Araujo che, malgrado il rinnovo, non farebbe parte più del progetto dei blaugrana. Dall’altra, invece, la possibilità anche dell’ex Chelsea, Andreas Christensen. Chiaro è che entrambi i difensori hanno una valutazione economica differente e per diversi motivi.

Le cifre del colpo dal Barcellona: dai 30 milioni a scendere

Dai 30 milioni a scendere le possibili cifre che il Milan spenderebbe per il nuovo difensore in arrivo dal Barcellona. Andando con ordine, i rossoneri, potrebbero approfittare del momento caotico che stanno vivendo i blaugrana che, dovendo dare il via al ricambio generazionale, andrebbero a liberare anche calciatori importanti come l’uruguaiano Ronald Araujo che sembrava ad nu passo dalla Juve fino allo scorso gennaio. Ma serviranno 30 milioni almeno per convincere i catalani.

Dall’altra parte, invece, la possibile operazione che porta ad Andreas Christensen, calciatore che ha una valutazione economica completamente differente. Si tratta infatti del possibile arrivo a 10 milioni di euro, anche a causa di un contratto valido fino al 30 giugno 2026 e che non vedrà il rinnovo. Per il Milan, quello di Christensen, sarebbe un colpo con l’intento di andare a piazzare un affare low cost e con la possibilità di avere, in difensa, un esperto calciatore da affiancare a Pavlovic e le altre alternative della difesa.