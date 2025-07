Milan, il nuovo terzino arriva dal Brasile: salta la trattativa per Doué

Il Milan pesca dal Brasile: la società rossonera va all’assalto del giovane terzino. Può saltare la trattativa per Doué.

Il Milan continua ad essere a caccia di un terzino destro. Il primo obiettivo dei rossoneri resta Guela Doué, giovane talento dello Strasburgo. Il club rossonero sarebbe pronto ad avanzare una nuova offerta, arrivando ad offrire alla società francese circa 23 milioni di euro. Da capire se basterebbero, dato che lo Strasburgo ne chiede almeno 25. La trattativa va per le lunghe e Tare starebbe tenendo in caldo altri nomi. Tra le alternative pensate dal Milan, ci sarebbe finito anche un giovane talento brasiliano.

Il Milan pesca dal Brasile: Tare è interessato ad un nuovo giovane talento

La soluzione per la fascia destra in casa Milan potrebbe arrivare dal Brasile. Secondo quanto riportato da Valentin Furlan, giornalista di Goal Brasile, la società rossonera avrebbe messo sotto la propria lente d’ingrandimento Agustin Giay del Palmeiras. Il giocatore sembrerebbe essere un molto gradito tra le fila del Milan: gli uomini di mercato del club starebbero seguendo i progressi del calciatore classe 2004 da più di un anno.

Ora, l’interesse rossonero potrebbe trasformarsi in una vera e propria operazione di mercato. Il Palmeiras, però, non pare così convinto di voler cedere il calciatore. Agustin Giay, cresciuto nella giovanili del San Lorenzo, è nel giro dell’Argentina Under 20 ed ha un valore di mercato che si aggira sugli 8 milioni di euro. Oltre al Milan, anche Benfica e Napoli avrebbero chiesto informazioni del promettente giocatore.

Nuova cessione in vista: un altro rossonero saluta

Dopo l’ufficialità del trasferimento di Emerson Royal al Flamengo, il Milan starebbe tentando dare slancio ad una nuova cessione per quanto riguarda la fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, presto in casa rossonera potrebbe maturare l’addio di Filippo Terracciano. Il classe 2002 è fuori dai piani di Allegri e per questo Tare sta lavorando alla sua cessione.

Un’opzione concreta potrebbe essere il ritorno all’Hellas Verona. Gli scaligeri sarebbero disposti a riprenderlo in squadra, presentando alla società rossonera un’offerta sulla base di un prestito. Il terzino è arrivato a Milano nel gennaio del 2024, constando al Diavolo circa 6 milioni di euro. Ora, Filippo Terracciano potrebbe tornare in gialloblù, squadra in cui è cresciuto.