Milan, indizio di mercato del Club Brugge? C’entra Jashari

Che Jashari sia il principale obiettivo del Milan lo si sa da settimane ormai: il club Brugge non molla la presa, ma lancia un indizio.

In cima alla lista dei desideri del Milan c’è il nome di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 di proprietà del Club Brugge. Il club rossonero lo segue da diverse settimane ormai ed è un obiettivo concreto della dirigenza e dello staff, tanto che negli ultimi giorni il Milan ha alzato l’offerta al club belga, cercando di avvicinare la loro richiesta: il Brugge vuole 40 milioni, il Milan è arrivato a 33.5 milioni + 5 di bonus. L’intenzione è di non rilanciare, quindi si attende una risposta definitiva dal club.

Il Club Brugge mostra un video: non c’è Jashari

Attorno a Jashari si è ormai creata una telenovela, che nella settimana a venire può giungere al termine: il Milan ha lanciato un ultimatum al Club Brugge, che dovrà dare risposta positiva o negativa al club rossonero. Nel frattempo, il centrocampista svizzero ha fatto sapere che vuole solo il Milan. Il Brugge, dal canto suo, nella giornata odierna ha pubblicato un video, lanciando quello che può essere un vero indizio di mercato.

La squadra belga questo pomeriggio è scesa in campo contro il Genk, con i primi che hanno vinto 2 a 1. Prima dell’inizio della partita, sui profili social è stato pubblicato un video dello spogliatoio, all’interno del quale non era presente l’armadietto di Jashari. La telecamera ha inquadrato uno ad uno gli armadietti, ma quello del centrocampista svizzero non era presente. Solo una casualità vista l’assenza del calciatore o un chiaro indizio di mercato?

I tifosi rossoneri ovviamente sperano in quest’ultimo, con il Club Brugge che è ad un bivio: accettare l’offerta dei rossoneri o tenere il giocatore, non comunque di rimanere in Belgio.